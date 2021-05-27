Минобороны предложило меры для повышения качества жизни

В правительство поступили инициативные предложения Минобороны по реализации мер для повышения качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента.

В документе речь идет о целом ряде сфер, куда оборонное ведомство готово вносить значимый вклад, включая социальную.

В частности, министерство предлагает строительство и реконструкцию учреждений дошкольного и школьного образования, спортивных объектов, жилищного фонда военных городков и населенных пунктов, «где объекты Минобороны России являются зачастую единственной существующей инфраструктурой, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации в закрытых административно-территориальных образованиях», передает РИА «Новости».

В рамках совершенствования «информационной составляющей», Минобороны готово участвовать в создании «универсальных цифровых платформ инвентаризации, учета, контроля качества и количества всех видов энергоресурсов».

Развивать транспортную инфраструктуру страны оборонное ведомство предлагает за счет участия в строительстве и ремонте автомобильных дорог, обеспечивающих готовность объектов военной инфраструктуры.

Среди других предложений военного ведомства значится также «решение задач по охране окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям путем ликвидации загрязнений на территориях военных объектов, строительства и реконструкции очистных сооружений и систем водоснабжения, модернизации котельных путем их перевода на экологичные и энергоэффективные виды топлива».

Для достижения целей послания по военно-патриотическому воспитанию граждан Минобороны готово создать сеть культурно-досуговых центров молодежи.

При этом развивать военное образование ведомство предлагает посредством «создания сети военных учебных центров при гражданских учреждениях высшего образования и обновления материально-технической базы».

Минобороны также предлагает своих специалистов для участия в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов.

Минобороны выразило готовность активно участвовать в обеспечении «санитарно-эпидемиологической безопасности страны в рамках участия научно-исследовательских организаций Минобороны Россия в соответствующих инновационных программах и создания современной лабораторно-экспериментальной базы, обеспечивающей идентификацию биологических агентов в сжатые сроки и позволяющей оперативно разрабатывать средства защиты от них».

Кроме того, оборонное ведомство намерено участвовать в выполнении задач послания по развитию медицинской инфраструктуры через оснащение военно-медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, а также по обновлению и развитию инфраструктуры спортивных и санаторно-курортных учреждений.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.