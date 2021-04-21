Путин назвал главную тему послания

Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных

В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.

Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.

При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.

«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».

Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».