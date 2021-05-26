В России началась вакцинация животных от COVID

В Турции не исключили отмены требования ПЦР-тестов для россиян

Турция в ближайшее время может отменить для россиян обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну с учетом успехов России в борьбе с пандемией, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий – это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», – сказал Эрсой.

Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину «Спутник V». «Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)», – добавил министр, передает РИА «Новости».

Эрсой также заявил, что Россия и Турция в ближайшие недели проведут встречу, по итогам которой будет уточнена дата прибытия российской делегации в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения.

«Делегацию, которая посетила Москву, возглавлял я. Как раз Турция выходила из локдауна. На переговорах нам сообщили, что хотят проследить за ростом числа заболевших в период нормализации. Подчеркнули, что во время локдауна наблюдали положительные результаты, но хотят понять, увеличится ли число случаев в процессе нормализации или же продолжит снижаться. Сказали, что хотят после этого отправить в Турцию делегацию, которая на месте будет оценивать ту информацию, которую мы им предоставили. Возможно, в ближайшие недели мы проведем еще одну встречу и уточним дату их прибытия в Турцию», – сказал он.

По его словам, так как Турция не сразу перешла от локдауна к нормализации, это позволяет показателям заболеваемости коронавирусом идти вниз, а не вверх. «Первой нашей целью было опуститься ниже 10 тысяч. Уже несколько дней, как эта цифра находится ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас цель – к 1 июня сократить количество заболевших до менее 5 тысяч. Турция уверенно идет к этой цели. Еще одна радостная новость: на таких направлениях, как Анталия, Бодрум, Мармарис и Даламан, которые являются особенно популярными среди российских туристов, количество случаев заражения намного ниже, в южных городах на 50% ниже среднего значения по стране. Это хорошие результаты для курортов, показывающие, насколько они безопасны», – отметил турецкий министр.

По его словам, как только российская сторона будет готова к этому и сочтет данные по Турции достаточными, будет быстро запущен процесс возобновления авиасообщения. «Надеемся, что у делегации из России будет возможность на месте протестировать, просмотреть и ознакомиться с результатами, которые мы им предоставили. Я думаю, что в самое ближайшее время мы возобновим двустороннее авиасообщение в широком формате», – добавил Эрсой.

17 мая сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию.