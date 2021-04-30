В России начался выпуск вакцины от COVID-19 для животных

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ», – передает ТАСС слова Мелано.

«Максимальный объем до 3 млн доз в месяц – это на сегодня. В перспективе, при наличии заказа, этот объем может быть увеличен до 5 млн», – добавила советник главы Россельхознадзора.

По словам Мелано, Россельхознадзор готовит регистрацию в Евросоюзе вакцины «Карнивак-Ков». «Интерес к российской вакцине «Карнивак-Ков» проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье на регистрацию препарата за рубежом - в частности, в ЕС – находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», – сказала она.

Напомним, в конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.

Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.