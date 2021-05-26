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26 мая, среда | Последнее обновление — 12:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил об отказе Варшавы, Вильнюса и Киева принять «заминированный» самолет Ryanair
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Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз.
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Украина запретила до октября импорт электроэнергии из Белоруссии и России
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Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября 2021 года, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», – сообщил он в Telegram.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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На Украине назвали «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от идеи введения санкций против строящей газопровод «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG.
«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток – 2» – это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена [на Украину]. С партнерами, которых уважают, так не поступают», – передает РИА «Новости» слова Климкина.
Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.
«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока – 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения – что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – добавил Климкин.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией
Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал, какие возможности в отношениях с Россией упустила Варшава из-за поддержки Украины.
Каминьский заявил в беседе с изданием Defence 24, что если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере, передает РИА «Новости».
«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», – добавил депутат.
По его словам, проект «Северный поток – 2» не выгоден для Польши, однако Варшава никак не могла заблокировать его строительство: такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД писала, как Варшава хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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На Украине презентовали книгу экс-генпрокурора о коррупции семьи Байдена
Украинский журналист Дмитрий Василец презентовал в Брюсселе книгу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о коррупции семьи американского лидера Джо Байдена на Украине.
«Эта книга написана Виктором Шокиным, который был генпрокурором Украины в 2015-2016 годах, под названием «Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине, или кто не может быть президентом США»... Здесь важно отметить, что эта книга не о политике, не о взаимоотношениях разных политических сил в далеких заокеанских странах. Эта книга о коррупционных преступлениях, которые были совершены политиками США и Украины», – цитирует РИА «Новости» Васильца.
По его словам, в книге собраны документы, подтверждающие международную коррупцию семьи Байдена, а также блокирование расследования коррупционных преступлений на Украине на высшем уровне. Также Василец уточнил, что в книге описывается расследование в отношении газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой входил сын президента США Хантер Байден.
Журналист заявил, что коррупция такого формата является международной. «Мы видим, что заинтересованными лицами в получении коррупционной выгоды являются, по сути, высшие лица США. Именно поэтому, когда генпрокурор Виктор Шокин в 2015-2016 годах начал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, после этого лично Госдепартамент и Джо Байден начал заниматься шантажом украинского руководства с целью увольнения генпрокурора», – добавил Василец.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.
На Украине захотели изменить правила «Евровидения»
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Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.
Кондратюк выразил мнение, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран на «Евровидении», передает РИА «Новости».
«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», – написал Кондратюк в колонке для «Обозревателя».
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.
Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича
Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Романа Протасевича, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Все более тревожные новости поступают из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», – написал Николенко в Twitter.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой.
С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Украина остановила авиасообщение с Белоруссией
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Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», – написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что кабмин Украины расценил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Полиция Украины задержала открывшего стрельбу по соотечественникам израильтянина
На Украине задержан стрелявший в своих сограждан в городе Умань в Черкасской области 22-летний гражданин Израиля, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
«Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным правоохранителей Украины, в здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Задержанный ранил одного хасида в грудную клетку, другого – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.
Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Задержанному за хулиганство может грозить до семи лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело.
Украина отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске
Киев вряд ли согласится проводить в Минске переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, учитывая политику Белоруссии, заявил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, «в связи с тем, куда дрейфует» Белоруссия «во главе с президентом Лукашенко», продолжать переговоры в Минске вряд ли получится даже после улучшения ситуации с коронавирусом. Арестович утверждает, что Белоруссия «перестала быть нейтральным государством». Киев собирается «подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В апреле Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск. Глава делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
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На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко, введя ограничения в отношении России.
«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», – высказался Климкин в Twitter.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Россия.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увеличении численности Вооруженных сил, а также проект закона об основах национального сопротивления.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Тексты законопроектов №5557 и №5558 пока отсутствуют.
На данный момент численность ВСУ составляет более 250 тыс. военных. Также в Украине насчитывается 234 тыс. резервистов, 407 тыс. человек имеют статус участника боевых действий на Донбассе.
Ранее Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. До этого президент Украины уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.
Киев увидел выгоду в прекращении авиасообщения с Минском
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Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией принято с целью обезопасить своих граждан, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Прежде всего в этой ситуации мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила», – цитирует «Интерфакс-Украина» Кулебу.
По его словам, это решение достаточно выгодно для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.
Глава украинского МИД отметил, что власти Белоруссии пересекли «очередную красную линию» по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. «Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным», – заявил Кулеба.
Также глава МИД отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для закрытия полетов между Украиной и Белоруссией.
«Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать», – объяснил Кулеба.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе
Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, которую ранее установили украинские силовики, в Донбассе, он находится в тяжелом состоянии, заявил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе работ по разминированию местности, вследствие недостаточной профессиональной подготовки, командир отделения сержант Куриленко подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения», – цитирует РИА «Новости». Филипоненко.
Как уточнил офицер, украинский военнослужащий находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики. По его словам, он подорвался вблизи поселка Мироновский, куда командование ВС Украины направило группу саперов для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках.
Накануне в ЛНР обвинили Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ. Сообщалось, что дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА в районе Золотого, поселков Подлесное и Лоскутовка.
В ДНР погиб мирный житель при обстреле со стороны ВСУ
Во время обстрела западной окраины Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщила Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Примерно в 20.55 24 мая мирный житель 1955 года рождения, находившийся возле дома №60 по улице Луговского Петровского района Донецка, получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого впоследствии скончался. Ранения мужчина получил в ходе прицельного огня из стрелкового вооружения ВСУ», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также в отношении его подчиненных. Отмечается, что против Марченко и его подчиненных возбуждены и другие уголовные дела, в числе которых обстрелы Петровского района Донецка, вследствие которых зафиксированы повреждения в жилом фонде и на объектах инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю пять военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
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