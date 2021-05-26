Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.

«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.

Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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