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Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.
«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским.
«Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина».
«Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт.
Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог.
Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи.
О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией».
Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин»
Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными.
Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным.
В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются
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Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС.
Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.
Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair
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Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген утверждает, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома.
Он утверждает, что «государственный угон самолета» якобы «был одобрен» Москвой, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». Реттген полагает, что «без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Реттген считает случившееся сигналом для ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. По его словам, «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет». Требуется «единая европейская политика в отношении России, которая будет основываться на реализме». Реттген уверен, что «Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед». Парламентарий убежден, что российская сторона «понимает только один язык – денег и газа».
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что на саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair. По его словам, «нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Канцлер Австрии Себастьян Курц также считает ненужным спекулировать на тему.
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Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности
Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море.
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
Данные о розыске Тихановской исчезли из базы МВД России
Лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.
«По вашему запросу нет информации», – говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц. Стоит отметить, что ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители «ищут» лидера белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».
О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится за призывы к свержению конституционного строя в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.
Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея
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«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».
Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».
«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.
Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
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Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать.
«Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости».
В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена.
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Депутат Европарламента: Латвия поддержала арестованного Романа Протасевича диким способом
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Руководители Латвии и Риги совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв мирных отношений и международного спортивного сотрудничества между Латвией, Россией и Белоруссией, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Татьяна Жданок. Так она отреагировала на действия властей столицы Латвии, которые убрали из города проведения чемпионата мира по хоккею государственные флаги Белоруссии.
«Эти действия – проявление особого цинизма властей Латвии, действующих по двойным стандартам. Сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам», – считает сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.
Во вторник власти Риги сообщили решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии. «Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Жданок подтвердила, что около рижской гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Республики Беларусь заменен на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, а вместо российского триколора вывешен флаг Олимпийского комитета. «Таким диким способом правящие политики Латвии поддержали арестованного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича», – уверена политик.
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
В свою очередь депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике. По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Бикше, бывший скульптор – неадекват, типичный сумасшедший. Разумеется, такого рода предложение не будет иметь продолжения в виде каких-то действий. Просто предложение Бикше показывает уровень нынешнего Сейма – до каких депутатов мы докатились», – сказала Жданок.
Инцидент с самолетом, на борту которого находился Протасевич, вызвал резкую реакцию Запада. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.