Определена дата визита Блинкена в Израиль

Эксперт объяснил, почему Израиль согласился на перемирие

«Решение правительства Израиля прекратить военную операцию было принято под давлением США», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

«США оказывают давление на наше правительство. У президента Байдена есть несколько очень антиизраильских конгрессменов, в том числе палестинского происхождения. Прислушавшись к ним, он уговорил премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на перемирие, пообещав дополнительную помощь. И правительство пошло на одностороннее прекращение огня – без подписания документов. Думаю, что это противостояние закончилось ненадолго», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

По словам эксперта, «соглашение было заключено через третьи страны – США и Египет, потому что у нас нет прямых контактов с террористами и не может быть». «С ними не может быть примирения, потому что их основная цель – уничтожить всех нас до последнего человека», – убежден Векслер.

При этом политолог подчеркнул, что многие израильтяне недовольны решением прекратить операцию, учитывая военное преимущество Израиля. «Хотя понятно, что если бы у нас не было системы ПРО «Железный купол», потери были бы гораздо большими. Более четырех тысяч ракет прилетело в нашу сторону, но 90% из них были сбиты. Еще примерно 500 ракет, которые выпустили боевики ХАМАС, упали на их же территории. Еще 59 ракет вообще не взорвались – у них такое бывает часто», – с иронией отметил собеседник.

На этом фоне израильским военным удалось добиться значимых успехов: «уничтожена вся система связи и разведки ХАМАС, их военно-морская база, а также более 100 км тоннелей, где находились склады с оружием».

В то же время нерешенным остается вопрос об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах, из-за чего собственно и начался очередной конфликт. «Если Верховный суд Израиля примет решение выселить арабов из Шейх-Джарраха, потому что они незаконно захватили какие-то дома или квартиры, то правительство должно будет выполнить такое решение. Но пока такого решения нет», – заключил Векслер.

Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Отметим, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, но добавила, что все еще нужны условия запуска прямых переговоров между сторонами конфликта.

Захарова также сообщила, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, который унес жизни 230 палестинцев, включая 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и ликвидировала около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем.

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