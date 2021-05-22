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Определена дата визита Блинкена в Израиль
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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая для обсуждения вопроса «развития» перемирия между сектором Газа и Израилем.
Блинкен ранее заявлял, что намерен в ближайшие дни отправиться в ближневосточный регион и провести встречи с властями Израиля и Палестины. Согласно источнику Reuters, госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег «в рамках усилий Вашингтона по развитию перемирия». Источник добавил, что Блинкен в ходе своей поездки на Ближний Восток также посетит Египет, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС.
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет»
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Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон».
По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий».
Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
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Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной
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Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.
Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.
В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Эксперт объяснил, почему Израиль согласился на перемирие
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«Решение правительства Израиля прекратить военную операцию было принято под давлением США», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
«США оказывают давление на наше правительство. У президента Байдена есть несколько очень антиизраильских конгрессменов, в том числе палестинского происхождения. Прислушавшись к ним, он уговорил премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на перемирие, пообещав дополнительную помощь. И правительство пошло на одностороннее прекращение огня – без подписания документов. Думаю, что это противостояние закончилось ненадолго», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
По словам эксперта, «соглашение было заключено через третьи страны – США и Египет, потому что у нас нет прямых контактов с террористами и не может быть». «С ними не может быть примирения, потому что их основная цель – уничтожить всех нас до последнего человека», – убежден Векслер.
При этом политолог подчеркнул, что многие израильтяне недовольны решением прекратить операцию, учитывая военное преимущество Израиля. «Хотя понятно, что если бы у нас не было системы ПРО «Железный купол», потери были бы гораздо большими. Более четырех тысяч ракет прилетело в нашу сторону, но 90% из них были сбиты. Еще примерно 500 ракет, которые выпустили боевики ХАМАС, упали на их же территории. Еще 59 ракет вообще не взорвались – у них такое бывает часто», – с иронией отметил собеседник.
На этом фоне израильским военным удалось добиться значимых успехов: «уничтожена вся система связи и разведки ХАМАС, их военно-морская база, а также более 100 км тоннелей, где находились склады с оружием».
В то же время нерешенным остается вопрос об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах, из-за чего собственно и начался очередной конфликт. «Если Верховный суд Израиля примет решение выселить арабов из Шейх-Джарраха, потому что они незаконно захватили какие-то дома или квартиры, то правительство должно будет выполнить такое решение. Но пока такого решения нет», – заключил Векслер.
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Отметим, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, но добавила, что все еще нужны условия запуска прямых переговоров между сторонами конфликта.
Захарова также сообщила, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, который унес жизни 230 палестинцев, включая 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.
В то же время Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и ликвидировала около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем.
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СМИ: Израиль заявил об остановке военной операции в секторе Газа
Израиль сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Уведомление было официальным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Подробностей о принятом решении пока не поступало.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщали, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
В Иерусалиме начались столкновения между полицией Израиля и палестинцами
Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались в пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Стычки начались после пятничной молитвы. В полицию кидают камни, стражи порядка в ответ применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. При столкновениях пострадали минимум 15 палестинцев.
На фоне этих сообщений руководство израильской полиции отдало приказ войти на Храмовую гору в Иерусалиме, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
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Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня
Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.
Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».
Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня».
«Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».
Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
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Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу
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В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.
Армия обороны Израиля за 12 минут до перемирия сообщила о новых обстрелах южных районов страны из сектора Газа. Военные напомнили, что «с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4340 ракет», передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли на улицы Рамаллы, в небо запускаются салюты.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Следует отметить, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
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ХАМАС заявил о признании Израилем поражения
Решение о прекращении огня в секторе Газа означает, что Израиль признал поражение, заявил ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан.
Хамдан считает, что «объявление одностороннего прекращения огня – это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами». По словам одного из лидеров ХАМАС, движение «объединило палестинский народ и подтвердило, что оно является единственным его представителем». «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. Спикер «Бригад» Абу Убейда заверил, что удар «затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона», причем его нанесение все еще может быть рассмотрено до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе». Убейда считает, что «удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома».
Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что Египет проинформировал движение относительно достигнутого «соглашения о взаимном и одновременном прекращении огня». ХАМАС, по его словам, «будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться».
В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил «силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».
Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.
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Полиция Израиля взяла ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме под контроль
Правоохранительные органы Израиля взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. Задержаны 16 человек, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
«В настоящий момент ситуация взята под контроль. Утром полицейские подразделения на Храмовой горе пресекли широкомасштабные беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которым пришлось в ответ применить несмертоносное оружие», – передает его слова РИА «Новости».
Розенфельд добавил, что полиция разрешила покинуть район тысячам людей, которые в беспорядках не принимали участие. «Шестнадцать участников беспорядков на Храмовой горе и в Старом городе задержаны», – сказал он.
Напомним, во пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения между израильской полицией и палестинцами.
Между тем в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
В Сенате США призвали не продавать Израилю высокоточное оружие
Американский сенатор Берни Сандерс представил резолюцию против продажи Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов.
Он заявил, что «произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей». Сандерс считает, что нельзя позволить «просто пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе». Резолюция не имеет обязательной силы. По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Сената Джима Риша, резолюция не пройдет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Белый дом одобрил продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов. Конгресс был уведомлен о сделке еще 5 мая. Для того, чтобы попасть на рассмотрение президента США, резолюция Сандерса должна получить абсолютное большинство в Сенате. Если Джо Байден наложит на нее вето, для вступления в силу за резолюцию должны будут проголосовать две трети представителей обеих палат Конгресса, передает РИА «Новости».
Напомним, Сандерс сказал, что США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа. Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями.
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Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
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Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.
Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.
Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
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Власти Израиля утвердили прекращение огня в секторе Газа
Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил прекращение огня в конфликте с Палестиной, сообщают СМИ.
Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, кабмин «утвердил прекращение огня». Израильский 13-й канал сообщил, что «прекращение огня начнется в два часа ночи» (совпадает с московским временем), передает РИА «Новости».
Седьмой канал израильского телевидения сообщает, что решение было принято большинством голосов. Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта, передает ТАСС.
Тем временем член политбюро ХАМАС Осама Хамдан, слова которого приводит Associated Press, заявил, что палестинское движение способно продолжать обстрел Израиля несколько месяцев. Однако он полагает, что в ближайшие сутки может быть достигнут прогресс в вопросе прекращения огня. От Израиля требуют, чтобы израильская полиция согласилась больше не входить на территорию комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
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Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле
В районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает израильская армия.
Сирены сработали в мошаве Натив а-Асара и других населенных пунктах. Это произошло уже после того, как было объявлено о скором прекращении огня. Израильская служба тыла предписала жителям районов, граничащих с сектором Газа, оставаться «в своих домах и в непосредственной близости от убежищ» до особого уведомления, передает РИА «Новости».
Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.
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В ГА ООН назвали условие создания международных сил для защиты палестинцев
Создание международных сил для защиты палестинских мирных граждан требует согласия израильтян и палестинцев, заявил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.
Бозкыр сказал, что необходимо выяснить, «готовы ли к этому израильтяне и палестинцы, поможет ли это или приведет к ухудшению ситуации». Он заявил, что «не знает, будет это решением или нет». Однако, как подчеркнул Бозкыр, организация действует «в соответствии с пожеланиями и просьбами стран-членов» ООН. Требуется «запрос с их стороны». «Если мы сделаем это сами, это не сработает», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Турция выступила за создание международных сил для физической защиты палестинских граждан на фоне обострения обстановки вокруг сектора Газа, которое началось 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
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Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке
Россия прикладывает все усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва крайне обеспокоена ситуацией в палестино-израильском конфликте и очень внимательно следит за развитием событий, передает ТАСС.
«Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета. И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта – имеется в виду Израиль и Палестину – к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», – сказал Песков.
Также он отметил, что на Ближнем Востоке случаются террористические акты, однако на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент России Владимир Путин упоминал террористическую активность в мире в целом. По его словам, проявление террористической активности происходит «сплошь и рядом».
«Мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения, подготовку террористических актов», – уточнил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.