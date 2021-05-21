Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

Стал известен возможный срок прекращения ударов Израиля по Газе

Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней, сообщил источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.

По словам источника, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа, передает ТАСС.

Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах «как можно скорее свернуть операции».

По словам источника, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней». Ранее Нетаньяху заявлял, что операция будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».

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Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.