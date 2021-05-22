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Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой
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США и Израиль не заключали каких-либо «сделок» для прекращения огня в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, было ли обещание главы американского государства Джо Байдена помочь восстановить израильскую систему ПВО «Железный купол» частью «некой сделки», по которой Израиль обязался прекратить боевые действия против Палестины. Псаки ответила отрицательно.
Как она заявила, Байден принял соответствующее решение, «поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней». По ее словам, Байден «непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
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Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
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Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.
Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».
«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
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Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет»
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Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон».
По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий».
Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
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Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной
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Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.
Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.
В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Эксперт объяснил, почему Израиль согласился на перемирие
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«Решение правительства Израиля прекратить военную операцию было принято под давлением США», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
«США оказывают давление на наше правительство. У президента Байдена есть несколько очень антиизраильских конгрессменов, в том числе палестинского происхождения. Прислушавшись к ним, он уговорил премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на перемирие, пообещав дополнительную помощь. И правительство пошло на одностороннее прекращение огня – без подписания документов. Думаю, что это противостояние закончилось ненадолго», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
По словам эксперта, «соглашение было заключено через третьи страны – США и Египет, потому что у нас нет прямых контактов с террористами и не может быть». «С ними не может быть примирения, потому что их основная цель – уничтожить всех нас до последнего человека», – убежден Векслер.
При этом политолог подчеркнул, что многие израильтяне недовольны решением прекратить операцию, учитывая военное преимущество Израиля. «Хотя понятно, что если бы у нас не было системы ПРО «Железный купол», потери были бы гораздо большими. Более четырех тысяч ракет прилетело в нашу сторону, но 90% из них были сбиты. Еще примерно 500 ракет, которые выпустили боевики ХАМАС, упали на их же территории. Еще 59 ракет вообще не взорвались – у них такое бывает часто», – с иронией отметил собеседник.
На этом фоне израильским военным удалось добиться значимых успехов: «уничтожена вся система связи и разведки ХАМАС, их военно-морская база, а также более 100 км тоннелей, где находились склады с оружием».
В то же время нерешенным остается вопрос об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах, из-за чего собственно и начался очередной конфликт. «Если Верховный суд Израиля примет решение выселить арабов из Шейх-Джарраха, потому что они незаконно захватили какие-то дома или квартиры, то правительство должно будет выполнить такое решение. Но пока такого решения нет», – заключил Векслер.
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Отметим, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, но добавила, что все еще нужны условия запуска прямых переговоров между сторонами конфликта.
Захарова также сообщила, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, который унес жизни 230 палестинцев, включая 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.
В то же время Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и ликвидировала около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем.
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СМИ: Израиль заявил об остановке военной операции в секторе Газа
Израиль сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Уведомление было официальным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Подробностей о принятом решении пока не поступало.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщали, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
В Иерусалиме начались столкновения между полицией Израиля и палестинцами
Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались в пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Стычки начались после пятничной молитвы. В полицию кидают камни, стражи порядка в ответ применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. При столкновениях пострадали минимум 15 палестинцев.
На фоне этих сообщений руководство израильской полиции отдало приказ войти на Храмовую гору в Иерусалиме, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
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Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена
Решение Совета Федерации перенести рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связано с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это (перенос сроков рассмотрения) не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС.
В среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес..
СМИ подтвердили планы США снять санкции с Nord Stream 2 AG
Администрация президента США Джо Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку – 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее главы, сообщили СМИ.
Глава комитета бундестага Германии, комментируя эти сообщения, заявил, что Байден демонстрирует разумность, а не слабость, отказываясь от санкций против оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Тогда в Кремле заявили, что сообщения о возможной отмене США санкций по «Северному потоку – 2» позитивны, но обезличены, и вряд ли можно это воспринимать как сигнал.
Стал известен возможный срок прекращения ударов Израиля по Газе
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Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней, сообщил источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.
По словам источника, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа, передает ТАСС.
Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах «как можно скорее свернуть операции».
По словам источника, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней». Ранее Нетаньяху заявлял, что операция будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.
Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня
Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.
Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».
Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня».
«Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».
Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
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В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе.
По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму.
Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе.
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Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу
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В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.
Армия обороны Израиля за 12 минут до перемирия сообщила о новых обстрелах южных районов страны из сектора Газа. Военные напомнили, что «с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4340 ракет», передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли на улицы Рамаллы, в небо запускаются салюты.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Следует отметить, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
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Блинкен объяснил антироссийские шаги Байдена защитой интересов США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы вынуждены делать антироссийские шаги, чтобы защитить американские национальные интересы.
«Есть много сфер, в которых наши (российские и американские) интересы совпадают. И мы считаем, что можем работать вместе и в действительности наращивать [взаимодействие] на основании этих интересов, будь то борьба с COVID-19 и пандемией, изменением климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также Афганистаном», – приводит слова главы Госдепартамента США ТАСС.
«Наше (американской стороны) мнение заключается в том, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», – подчеркнул Блинкен.
«Не секрет также, что между нами (Россией и США) имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту [России Владимиру] Путину президент [США Джо] Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», – заявил Блинкен.
«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», – сказал Блинкен на первой очной встрече с Лавровым в столице Исландии.
Ранее в столице Исландии началась первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
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ХАМАС заявил о признании Израилем поражения
Решение о прекращении огня в секторе Газа означает, что Израиль признал поражение, заявил ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан.
Хамдан считает, что «объявление одностороннего прекращения огня – это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами». По словам одного из лидеров ХАМАС, движение «объединило палестинский народ и подтвердило, что оно является единственным его представителем». «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. Спикер «Бригад» Абу Убейда заверил, что удар «затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона», причем его нанесение все еще может быть рассмотрено до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе». Убейда считает, что «удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома».
Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что Египет проинформировал движение относительно достигнутого «соглашения о взаимном и одновременном прекращении огня». ХАМАС, по его словам, «будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться».
В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил «силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».
Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.
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