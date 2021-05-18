Депутат Рашкин заболел коронавирусом Стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров» 16 мая 2021, 15:33

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа». Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась. «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он. Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле. Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет. В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией 16 мая 2021, 12:57

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием». Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде». «Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата. Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он. Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Центральный детский магазин на Лубянке опечатали 18 мая 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. «По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию 16 мая 2021, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. «В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – пояснил правозащитник РИА «Новости». По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят. Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами. В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. В Госдуме подготовили законопроект о контроле оружия 17 мая 2021, 11:17 Текст: Алина Назарова

Кандидаты на получение лицензии на владение оружием могут больше не предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки, заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, говорится в законопроекте, который вносится в Госдуму группой депутатов «Единой России». «В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС. Медзаключение будет размещаться в реестре в ГИС Минздрава, Росгвардия получит доступ к этому реестру. Депутаты отмечают, что с гражданина снимается обязанность предоставлять бумажные справки в Росгвардию. По словам соавтора проекта, главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, таким образом «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок». Вместе с тем, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Освидетельствование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. «При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина», – предлагают депутаты. Кроме того, перечень основных понятий федерального закона «Об оружии» «расширяется новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием». «Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации», – указано в пояснительной записке. Также вводится «запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием». После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома» 16 мая 2021, 15:20 Текст: Алексей Дегтярев

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов. Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров 17 мая 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. «Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости». Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара. В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы 15 мая 2021, 20:44 Текст: Ксения Панькова

В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации. Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека. Депутата МГД задержали и отпустили с несогласованной акции в Москве 16 мая 2021, 17:55 Текст: Алексей Дегтярев

Депутата Мосгордумы Павла Тарасова задержали, а потом отпустили на несогласованной акции у МГУ против закона о просветительской деятельности. «Да, задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества – микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции», – заявил Тарасов РИА «Новости». Он добавил, что недавно вышел из отдела полиции. На него составили протоколы на задержание и доставление, планируют составить протокол об административном правонарушении из-за участия в несогласованной акции. «Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли», – указал парламентарий. Он добавил, что намерен разбираться в ситуации вместе с юристами. Отмечается, что у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности. Напомним, в Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. Ранее столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром». В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 17 мая 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая. Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия 17 мая 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение. Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». «Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе – ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости». Основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием» – заболевания, препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием, перечень которых будет устанавливаться правительством РФ. Также авторы законопроекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Кроме этого, предполагается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается. «(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры. По желанию гражданина – медицинской организацией ему выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения», – уточняется в пояснительной записке. Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней. «На период прохождения медосвидетельствования – оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется», – поясняется в документе. После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В Москве спасли поселившееся на территории детсада семейство лис 17 мая 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

На территории детского сада в Москве нашли семейство лис, сотрудники пожарно-спасательного столичного центра спасли животных, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. «Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада», – сообщили в ведомстве РИА «Новости». Животных спасал расчет аварийно-спасательного отряда № 3, они поймали животных сачком, после чего передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. «В ближайшее время лис отпустят в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции ни один лисенок не пострадал», – заключили в департаменте. Ранее в Туве энергетики сняли с опоры линии электропередач кошку, которая просидела на ней четыре дня. Они провели операцию ночью, для этого отключили линию электропередачи и поднялись на вышке к животному. Кошка пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней, но в итоге ее спасли. Госдума одобрила законопроект о запрете избираться причастным к экстремизму 18 мая 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуме в первом чтении рассмотрели проект закона, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно проекту, в выборах в Госдуму не имеет права участвовать лицо, причастное к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими, передает РИА «Новости». «Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций (предоставлявшим денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности)», – говорится в пояснительной записке к проекту. Госдума одобрила запрет на избрание депутатами причастных к экстремистским организациям 18 мая 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект о запрете гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Согласно проекту закона, лицам причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, запрещено избираться депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.



Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Отмечается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Напомним, законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, 4 мая был внесен в нижнюю палату парламента. Депутат Рашкин заболел коронавирусом 18 мая 2021, 17:43 Депутат Государственной думы фракции КПРФ, председатель московского горкома партии Валерий Рашкин заболел коронавирусной инфекцией. «Да, есть положительный тест. Вчера вечером узнал. Мы ж в Государственной думе сдаем каждый понедельник. Вот утром сдал, вечером мне сказали. Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо», – заявил Рашкин «Открытым медиа». Напомним, Рашкин разделял взгляды людей, которые считали опасность коронавируса сильно преувеличенной, и сравнивал пандемию с шоу. Один из роликов на его YouTube-канале носит название «Пандемия коронавируса. Зачем власть нас обманывает?». В нем он привел данные по смертям от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и онкологии в 2019 году, и заявил, что «власти не паникуют» от этих показателей. «С начала так называемой пандемии все средства массовой информации, ну буквально все мусолят эту тему, – сказал он. – Новая инфекция есть, этого никто не оспаривает. И она распространяется, тоже нет спору. Но паника-то распространяется куда шире, чем эта инфекция». По его словам, «миллионы людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 8183 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. 17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составляло 9328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1145.