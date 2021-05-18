Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова

В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Лужкова. Он отметил, что «речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений», но конкретного места не указал.

Пескова спросили, рассмотрят ли это обращение в Кремле и как в целом относятся к этой идее.

«Безусловно, мы видели это обращение. И, наверняка, это обращение видели и в мэрии Москвы. Оно будет доложено главе государства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что доверие к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, скончавшемуся в конце 2019 года, безусловно, восстановлено, нужно сохранить память о нем.