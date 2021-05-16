Китай решил сыграть активную роль в восстановлении мира в Афганистане

Пекин и Исламабад должны усилить стратегический диалог и сыграть более активную роль в восстановлении мира в Афганистане, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

«Поспешность вывода войск США из Афганистана нанесла серьезный удар по процессу мирного урегулирования в этой стране. Мы считаем, что ООН способна сыграть в этой ситуации должную роль», – приводит слова Ван И ТАСС.

Китайский министр уточнил, что странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества следует уделить пристальное внимание урегулированию ситуации в Афганистане, а также высоко оценил усилия Пакистана в этом направлении. «Пекин и Исламабад должны усилить стратегический диалог и сыграть более активную роль в восстановлении мира в Афганистане», – подытожил Ван И.

В пятницу президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. В прошлую субботу стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.