Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках.

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости».

Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть.

В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни.