Портреты погибшей казанской учительницы появились на экранах городов России

Медиафасады с портретами 26-летней учительницы английского языка школы № 175 в Казани Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время трагедии 11 мая, появились на экранах в разных регионах страны.

Игнатьева погибла, защищая своих учеников от пуль во время вооруженного нападения на школу в Казани. Экраны холдинга Maer и компании Russ Outdoor с портретом педагога и хештегом #УЧИТЕЛЬГЕРОЙ были размещены на улицах городов так, чтобы их видели и водители, и пешеходы, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Акция проходит при поддержке АНО «Национальные приоритеты».

Соболезнования семьям пострадавших во время трагедии и всем жителям Татарстана также выразили участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», их родители и педагоги-наставники.

Они записали сотни видео со словами поддержки и благодарности педагогам, героически защищавшим своих учеников.

«Вы – пример истинного и безвозмездного героизма. Ваши подвиги мы не забудем. Спасибо вам!» – обратился к казанским педагогам победитель конкурса «Большая перемена» Даниял Шабанов из Республики Дагестан.

«Я, как мама, хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие наши учителя за то, что вы спасали жизни детей, школьников, за ваш героизм. Искренние соболезнования семьям погибших! Казань, мы с вами!» – поблагодарила педагогов за мужество мама участницы конкурса «Большая перемена» Анна Лобанова.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.

Минпросвещения потребовало актуализировать планы школ по защите от террористов. Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.