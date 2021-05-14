Минпросвещения потребовало актуализировать планы школ по защите от террористов

Планы российских школ по антитеррористической защищенности после стрельбы в казанской гимназии должны быть актуализированы, заявила глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская на совещании министерства с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

«Планы по антитеррористической защищенности в этом отношении должны быть актуализированы, тренинги должны проводиться ежеквартально и учения. Не обязательно, чтобы они были связаны с проникновением посторонних на территорию, их можно совмещать с теми учениями, которые проводятся планово по пожарной безопасности, потому что системы оповещения одни и те же», – сказала Фальковская, передает ТАСС.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани. «Я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха», – сказал Кравцов.

Он отметил, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Министр подчеркнул, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно и комфортно, передает РИА «Новости».

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.