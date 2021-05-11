Дом напавшего на казанскую школу мужчины эвакуировали

Дом, где живет один из стрелявших в школе в Казани, эвакуировали, но взрыва не было, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района.

В блогах сообщалось, что в доме №10 на улице Туганлык, где живет один из стрелков, якобы произошел взрыв. Экстренные службы опровергли сообщение о взрыве.

«Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет», – передает РИА «Новости» сообщение ЕДДС Советского района Казани.

Тем временем глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены.

«Других пособников пока не определили. Идут следственные действия, все силы развернуты», – заявил Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.