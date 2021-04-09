Россия решила расширить линейку военных роботов В России начали разработку новейшего тяжелого робота разминирования 9 апреля 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения. «Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо «Урана-6», который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России. По данным Минобороны, «в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия». В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки «Уран»: робот разминирования «Уран-6», робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» и ударный робот «Уран-9». Напомним, в апреле 2020 года боевой робот «Соратник» за 130 млрд рублей начали создавать в России.

Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей» 7 апреля 2021, 17:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики. «В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии. Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились 6 апреля 2021, 18:36

Фото: AMERICAN PATRIOT NEWS/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости». В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния. Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты 7 апреля 2021, 00:41

Фото: U.S. Air Force/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию. «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин. Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику 7 апреля 2021, 09:54

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. «Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Россия и Пакистан договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях и военно-морские учения, передает РИА «Новости». Министр также заявил, что Россия и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивного правительства. «Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти», – сказал Лавров, передает ТАСС. Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны. Кроме того, министр посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр – деодар. «Калашников» досрочно сдал партию ПТУР «Вихрь-1» военным 7 апреля 2021, 17:49 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны досрочно получило от группы компаний (ГК) «Калашников» (входит в Ростех) партию противотанковых ракет (ПТУР) «Вихрь-1» по гособоронзаказу, сообщили в «Калашникове». «Ракеты отгружены заказчику с опережением сроков и в полном объеме в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. До передачи министерству обороны ракеты данной партии прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтверждено полное соответствие передаваемых изделий требованиям заказчика», – цитирует сообщение ГК ТАСС. «Вихрь-1» предназначен для поражения бронетехники и укреплений противника, наземных и малоскоростных воздушных целей, максимальная дальность стрельбы ракеты – 8 км. Пуски могут проводиться с высоты до 4 км, носителями являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Ракеты «Вихрь-1» демонстрировались «Калашниковым» за день до форума «Армия-2020». Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране 8 апреля 2021, 20:24 Текст: Вера Басилая

В Ираке 2,5 тыс. американских советников, но на территории страны сейчас не осталось иностранных боевых подразделений, сообщил советник премьер-министра Ирака Хусейн Аляуи. «Американская сторона уменьшила число своих военных. Ирак покинули 2700 американских военных советников, а вчера США подчеркнули, что на территории Ирака в будущем не будет боевых подразделений... Сейчас у нас 2500 американских советников», ­– приводит РИА «Новости» заявление Аляуи. По его словам, от американских советников необходимо продолжение тренировок иракских войск и «ограниченная воздушная поддержка» при нанесении иракскими войсками авиаударов по остаткам запрещенной в России организации «Исламское государство*». Он пояснил, что цель договоренностей – вернуть Ирак к состоянию до 9 июня 2014 года, когда Мосул был захвачен боевиками, вследствие чего значительно возросла степень вовлеченности американских войск. «На данный момент на территории Ирака нет иностранных боевых подразделений, все присутствующие иностранные силы – это советники, работающие над обменом данными с иракскими войсками. Они помогают выстроить структуру иракской армии и оказывают воздушную поддержку иракским ВВС при условии наличие желания у Объединенного командования ВС Ирака», – заявил советник. В случае, если Вашингтон не будет придерживаться взятых на себя обязательств по выводу войск, Аляуи отметил, что «никто не способен нарушить суверенитет Ирака». Он подчеркнул, что теперь в рамках диалога с США после решения вопросов с безопасностью стороны перешли к обсуждению торгово-экономического и культурного сотрудничества, например, возвращения в Ирак культурных реликвий и архивов. В среду состоялся диалог между Багдадом и Вашингтоном, который был призван прояснить статус войск международной антитеррористической коалиции во главе с США в стране. Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций. Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем 7 апреля 2021, 16:17 Текст: Алексей Дегтярев

Российский МиГ-31 провел перехват самолета радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Экипаж определил воздушную цель как самолет радиотехнической разведки Falcon-20 Норвегии, истребитель сопроводил его над водами Баренцева моря. После разворота норвежского борта от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО 7 апреля 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона, сообщили в Минобороны. «Ранее, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения», – передает официальный сайт Минобороны. В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО. Т-80БВМ – российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш». Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танк обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией «Акведук». Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решетчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты «Реликт» и активной защиты «Арена-М». Боевая масса 46 тонн. Напомним, 3 января в Минобороны сообщили, что Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП. 13 января в рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Истребители МиГ-31БМ подготовили для решения задач в Арктике 8 апреля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для успешного решения задач в Арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех». «В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», – приводит слова представителя пресс-службы ОАК ТАСС. Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной, во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой. Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой. Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования. Накануне российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы 7 апреля 2021, 16:15

Фото: era-tehnopolis.ru

Текст: Алексей Дегтярев

На выставке «День инноваций Минобороны России» представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью, его можно применять в космосе и на больших глубинах, сообщили в ведомстве. «Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В министерстве добавили, что у робота есть система технического зрения, позволяющая устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения. Робота можно применить в космосе в качестве манипулятора для спутника-инспектора, техобслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования. В ВМФ робот могут применять как манипулятор в составе необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для поисковых, аварийных и спасательных работ. Устройство способно погружаться на большую глубину. Также аппарат может найти применение у инженерных войск на разных подвижных платформах, он может проводить разминирование. В январе стало известно, что в России разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ, этот робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. «Адмирал Касатонов» продолжил проходить Ла-Манш после шторма 8 апреля 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» с отрядом других кораблей Северного флота продолжил проход Ла-Манша после остановки в заливе Сены из-за шторма, сообщили в пресс-службе СФ. «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» прошел Па-де-Кале – самую узкую часть пролива Ла-Манш. Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды», – цитирует сообщение флота ТАСС. Ранее в апреле сообщалось, что фрегат начал проходить через пролив Ла-Манш. Поход «Адмирала Касатонова» начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи. Песков: Россия ни для кого не представляет угрозу 7 апреля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Россия не представляет угрозу ни для одного государства, ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе его слова о том, что нахождение российских военных на этой территории не угрожает Украине, и как долго они будут там оставаться, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, передислоцированы ли российские военнослужащие туда на постоянной основе, Песков ответил, что не обладает такой информацией. Ранее Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности». Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» пришвартовался в Порт-Судане 8 апреля 2021, 12:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» причалил в Порт-Судане в четверг утром, сообщил источник в порту. «Корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» который прошел Босфор и вошел в Средиземное море, причалил в Порт-Судане сегодня утром», – сообщил источник РИА «Новости». Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В марте впервые в новейшей истории России в Порт-Судан зашел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Сторожевой корабль «Ладный» ЧФ вышел в море после ремонта 7 апреля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Сторожевой корабль «Ладный» проекта 1135 вышел в море после ремонта, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ). «Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» ЧФ вышел в морской полигон боевой подготовки из Севастополя после завершения плановых ремонтных работ на судоремонтном предприятии», – передает ТАСС сообщение ЧФ. По данным пресс-службы, в море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки на различных режимах работы и маневрирования, проведет тренировки по борьбе за живучесть. После возвращения в пункт базирования на СКР продолжится подготовка экипажа к сдаче курсовых задач и вводу корабля в состав сил постоянной готовности Черноморского флота. Сторожевик «Ладный» проекта 1135 спущен на воду 7 мая 1980 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, включен в состав ЧФ 25 февраля 1981 года. Находился в ремонте на 13-м судоремонтном заводе ЧФ ориентировочно с 2017 года. Ранее на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что подводная лодка «Алроса» после ремонта с элементами модернизации, который планируется завершить в 2021 году, сможет выполнять задачи на первой линии флотской готовности наравне с современными субмаринами.