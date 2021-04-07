Президент Грузии обвинила «оккупационный режим» в гибели трех человек в реке Ингури

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила «оккупационный режим» в гибели трех грузин, утонувших в реке Ингури при переходе из Абхазии в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ограничения на свободное передвижение, установленные оккупационным режимом, неприемлемы. Они грубо нарушают фундаментальные права человека», – заявила она.

«Вызывает тревогу, что из-за этого гибнут мирные и ни в чем не повинные люди, которые пытаются преодолеть тяжелый гуманитарный кризис в оккупированной Абхазии, – заявила президент Грузии. – Полная ответственность за сегодняшнюю трагедию лежит на оккупационном режиме».

Напомним, что трое жителей Гальского района Абхазии пытались попасть в сопредельную Грузию через пограничную реку Ингури, но утонули.

После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Тбилиси проинформировал о случившемся Миссию ЕС по наблюдению в Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008.

МИД Грузии в своем заявлении возложил «полную ответственность за случившееся на Российскую Федерацию, которая на месте осуществляет эффективный контроль».

В то же время, представитель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Манучар Ахалая возложил ответственность за случившееся на правительство Грузии.

Он считает, что погибшие пытались избежать карантинных мер, которые предусмотрены при попадании в Грузию из Абхазии в связи с пандемией коронавируса.

«Нашим гражданам, которые хотят попасть сюда с оккупированных территорий – за продуктами, медикаментами - закрыты пути этим карантином», – сказал он, потребовав отставки главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.