То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.16 комментариев
В США в отсеке шасси самолета JetBlue найдены два тела
Тела двух человек обнаружены в отсеке шасси самолета JetBlue во Флориде
В аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в отсеке шасси самолета JetBlue найдены тела двух человек после его прилета из Нью-Йорка.
В отсеке шасси самолета американской авиакомпании JetBlue, прибывшего в аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, были найдены тела двух человек, передает ТАСС. Найденные тела были обнаружены в ходе техосмотра авиалайнера, прибывшего из Нью-Йорка.
Как сообщает журнал Newsweek, на данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они проникли на самолет, остаются под следствием. «На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием», – говорится в заявлении JetBlue.
Авиаперевозчик выразил глубокую обеспокоенность произошедшим и подчеркнул готовность к сотрудничеству с властями в процессе расследования инцидента.