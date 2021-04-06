США заявили о готовности общаться с Россией по Украине В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15 Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 километров до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о американской ракете – Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.

Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину 3 апреля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости». «(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView. «Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45. «Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229. «Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average. Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму». В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. На Западе оценили современный российский флот 5 апреля 2021, 07:57

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, сообщает Business Insider. Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости». «В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи. По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье. Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года Россия намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале. Автор статьи пришел к заключению, что Россия сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы. «Адмирал Касатонов» начал проход через Ла-Манш 5 апреля 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» начал проходить через пролив Ла-Манш, сообщила пресс-служба Северного флота России. «Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива», – цитирует сообщение флота ТАСС. Несколько дней назад судно закончило выполнение задач первого дальнего похода в Средиземном море, фрегат вышел в Атлантический океан. Его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма». Поход начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи. Пентагон заявил о слежке за действиями России в Арктике 5 апреля 2021, 22:46

Фото: AP Photo/Vladimir Isachenkov/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть «уязвимой для расширяющегося соперничества», передает РИА «Новости». «Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики», – сказал Кирби. Он добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами. В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности России в регионе. Ранее Россия утвердила новую программу развития Арктики: более 19,5 млрд рублей запланировано потратить на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года, свыше 3 млрд рублей будет выделено на это в 2021 году. Стали известны примерные сроки ремонта спецподлодки «Лошарик» 5 апреля 2021, 03:34 Текст: Антон Никитин

Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», – приводит слова источника ТАСС. В марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершилась операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной подлодки спецназначения. По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика». Напомним, 1 июля 2019 года на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам. Ремонт подводного аппарата планировалось начать осенью того же года в Центре судоремонта «Звездочка». Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик». МИД объяснил усиление давления США на «Северный поток – 2» 5 апреля 2021, 11:24 Текст: Алина Назарова

Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД Александр Панкин. «Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он, передает РИА «Новости». Панкин подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. «В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?» – отметил он. Дипломат напомнил, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. «Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», – указал он. Панкин также заявил, что попытки «вставить палки в колеса» на этапе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» незаконны. «Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», – сказал он. Дипломат также отметил, что Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог. «Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане», – сказал он. По словам замглавы МИД, это «не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах». «Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну «заплатить цену» за «враждебные действия», – отметил он. Также Панкин заявил, что Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. «Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы», – сказал Панкин. На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG. Раскрыты сроки начала испытаний подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота 5 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота начнутся в июне, заявили в Минобороны России. «Заводские ходовые испытания «Магадана» планируется начать в июне», – цитирует ведомство ТАСС. Уточняется, что подводная лодка после спуска на воду находится на завершающем этапе достройки у причала завода. «Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Напомним, «Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота в марте. В России стартовала разработка новой системы контроля шахт с МБР 3 апреля 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике. «В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок», – приводит текст материалов РИА «Новости». Отмечается, что «разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах». Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс «Авангард»). В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов. Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме. Накануне стало известно, что в России начали создавать «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов в развитие «Авангарда». Названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии 5 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Никитин

Одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы является проблема со зрением, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. Как отметил эксперт, причиной распространенности проблем со зрением является увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, добавил Дацко, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером. При этом он указал, что стремящимся стать офицерами этот фактор мешает поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов. При этом в последнее время критерии отбора призывников ужесточили, передает РИА «Новости». Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко упомянул проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы. Эксперт также отметил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. В то же время Дацко заметил, что сейчас новобранцев с проблемами с весом стало мало, зато из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фаст-фудом на первый план выходит ожирение. Говоря о коронавирусе, главный военно-врачебный эксперт Минобороны отметил, что эта инфекция не освобождает от призыва в армию навсегда, после выздоровления при отсутствии осложнений молодой человек вновь подлежит призыву. В целом, по словам эксперта, показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% – с 67,7 до 78%. Лишь у 22% молодых людей имеются противопоказания к призыву, сообщил Дацко. Из них 5-7% имеют категорию «временно не годен» («Г») и после лечения большинство признаются годными к военной службе. Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию в период с 1 апреля по 15 июля. В декабре 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года. На «Северной верфи» прошел технологический спуск на воду корвета «Меркурий» 5 апреля 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Технологический спуск «Меркурия» на воду был выполнен в марте», – сообщил источник ТАСС. Источник пояснил, что такие спуски делаются, как правило, для освобождения стапельных мест под более срочные заказы. По его словам, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем. Церемония закладки головного корвета проекта 20386 под названием «Дерзкий» прошла на «Северной верфи» 28 октября 2016 года.



Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага. Опрос: Более половины жителей Грузии выступают за нормальные отношения с Россией 5 апреля 2021, 23:00 Текст: Евгения Шестак

45% жителей Грузии выступают за прозападный внешнеполитический курс страны, но при этом считают, что необходимо сохранять отношения с Россией, свидетельствуют данные опроса американского Международного Республиканского института (IRI), обнародованные грузинскими СМИ в понедельник. По этому же опросу, проведенному в феврале среди 1500 респондентов, 6% выступают за пророссийский внешний курс страны при сохранении связей с ЕС, а еще 2% говорят, что внешнеполитический вектор Грузии должен быть исключительно пророссийским. 71% опрошенных полностью или частично поддерживают продолжение диалога с Россией, категорически против – всего 10%. При этом 88% респондентов видят в России самую большую опасность. Напомним, что после войны в 2008 году между двумя странами нет дипломатических отношений. Что касается вступления Грузии в НАТО, за это – 78%, а в ЕС – 83%. США заявили о готовности общаться с Россией по Украине 6 апреля 2021, 00:41 Текст: Евгения Шестак

США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил представитель госдепартамента. «Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации». Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму». Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. МИД предупредил о наращивании мер реагирования на ракетные угрозы в ответ на планы Запада 5 апреля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы, заявили в российском МИД. «Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», – говорится в сообщении на сайте МИД. В ведомстве также указали, что новая администрация в Вашингтоне не подает Москве внятных сигналов для предотвращения обострения в ракетной сфере, а реализация военных программ США и Великобритании ведет сужению пространства для политико-дипломатического решения на этом направлении. «Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», – отметила она. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа 5 апреля 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа, заявил командир «Русских витязей» Сергей Щеглов в интервью в связи с 30–летием группы, которое отмечается 5 апреля. «То, что раньше для самолета считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше «штопор» – это было что–то за гранью дозволенного, а сейчас – вполне себе корректный маневр. Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника – одна из лучших в мире», – передает ТАССслова Щеглова. Он пояснил, что Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. «Это совершенно другое поколение самолетов. На них установлена более точная система навигации, они обладают расширенными возможностями по боевому применению», – подчеркнул командир группы. По сравнению с Су–27, новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. «Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику: он позволяет пилотировать и не отвлекаться на то, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка. Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги. Это и отличает новый самолет от Су–27», – пояснил Щеглов. «Русские витязи» уже отработали комплекс новых фигур, когда начали летать на Су–30СМ. Они показывали на выступлении в Малайзии комплекс с применением режима «Маневр». Он позволяет управлять самолетом даже при сбрасывании скорости до нулевой отметки и выполнять фигуры пилотажа на закритических углах атаки. По словам Щеглова, Су–30 и Су–35 впервые с советских времен стали комфортными для летчиков. «В Советском Союзе думали о возможностях авиационной техники, а про условия быта летчиков в кабине в принципе никто не думал. Например, истребители несли боевое дежурство на Крайнем севере, но о подогреве сидений никто не позаботился: приходилось кое–как продувать кондиционером. А сейчас в кабине есть и подогрев сидений, и очень комфортный кондиционер: холодно – убавил, жарко – прибавил», – сказал он. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. «Это очень важно при подготовке самолета на земле и отсутствии наземных средств обеспечения, например при подготовке машины к повторному вылету на аэродроме промежуточной посадки», – пояснил Щеглов. Он добавил, что «Русские витязи» осенью 2021 года планирует два выступления за границей. «Мы получили ряд приглашений. Осенью этого года планируем два визита за рубеж», – сказал он. Щеглов не уточнил, в какие именно страны собирается лететь группа. Он подчеркнул, что большая часть времени летчиков уходит на демонстрацию отечественной авиатехники на территории России. «Русские витязи» – единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су–30СМ и Су–35, ранее – Су–27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1–й эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. Впервые Су–35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су–35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода–изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су–30СМ. Напомним, в конце марта «Русские витязи» впервые отработали стрельбы на самолетах Су-35С. На параде Победы решили показать новый броневик «Тайфун-ПВО» 5 апреля 2021, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

На параде Победы 9 мая в Москве планируется продемонстрировать новый бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», предназначенный для перевозки расчетов ПЗРК на колесном шасси, сообщили в Минобороны. «В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. «Тайфун-ПВО» использует базу бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», эта машина создана специально для перевозки расчета ПЗРК. На крыше машины находится 12,7 мм пулемет, есть специальный люк для оператора ПЗРК, полная масса автомобиля – более 14 тонн, максимальная скорость – более 100 километров в час. Ранее на подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации.