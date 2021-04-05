Песков заявил о растущем числе желающих привиться от коронавируса

В России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться. Вы видите, что интенсифицировалась информационная кампания в средствах массовой информации, личный пример граждан. Постепенно, чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Для обеспечения увеличившегося спроса ежемесячно наращиваются объемы производства, это «позволяет удовлетворять внутренние потребности», отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от коронавируса. «Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается», – указал Песков.

Поставки зависят от производственных мощностей, но «абсолютным приоритетом» является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине, сказал представитель Кремля.

«Все страны важны, важны и наши братские страны, в данном случае Республика Сербская, конечно... исторически для нас очень близка. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности», – подчеркнул он, комментируя сообщение о том, что Республика Сербская купила у России 200 тыс. доз вакцин, которые должны были поставлены еще месяц назад, однако контракт выполнен только на 10%.

В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».