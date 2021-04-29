В России признали инцидент с флагом на ЧМ по шашкам исчерпанным

Происшествие с флагом России на матче за мировую корону по шашкам между российской спортсменкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской исчерпано, заявил российский министр спорта Олег Матыцин.

«Мы уже неоднократно эту ситуацию обсудили, инцидент исчерпан. Все находятся в очень сложных условиях реализации решения Спортивного арбитражного суда (CAS) (по российскому спорту). Конечно, были допущены ошибки. Рад, что наши польские партнеры также правильно оценили этот инцидент. Надеюсь, что он будет последним в череде этих нарушений», – цитирует Матыцина РИА «Новости».

Матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. Инцидент с Тансыккужиной произошел во вторник во время четвертого раунда противостояния и попал на видео. При съемке партии было запечатлено, как один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Россиянка после четырех раундов уступает в противостоянии со счетом 16:32.

Позже убравший флаг России со стола шашистки в Польше признал поступок некрасивым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с российским флагом «досадным происшествием». Министр спорта Олег Матыцин заявил, что организаторам надо было заранее продумать вопрос с флагом.