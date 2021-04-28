Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров

Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V»

«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».

«Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».

Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.

При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

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