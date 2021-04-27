Стало известно об окружении военных США катерами Ирана в Персидском заливе

Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией

«Похоже, правительство Германии прозрело и осознало, что попытки давления на Россию и солидаризация с Чехией в нынешнем конфликте – это путь в никуда», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о нежелании Германии присоединяться к «конфронтационной шумихе» вокруг России.

«Немецкое руководство должно было рано или поздно понять, что некоторые восточноевропейские страны пытаются затянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией. Сейчас, похоже, правительство ФРГ начало прозревать», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, до сих пор Париж и Берлин «махали руками и говорили, что Чехия и другие восточноевропейские страны – это жертвы коммунизма, которые только учатся демократии и когда-нибудь смогут вести более дипломатичную политику, не пытаясь рассориться с Россией».

«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.

Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.

По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «Эти страны ставят себя в позицию жертвы и требуют защиты. На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.

Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.

«Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – заключил политолог.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Маас также назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.

Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.

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