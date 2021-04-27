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Apple решила обжаловать штраф от ФАС
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Компания Apple не согласилась со штрафом от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в 12 млн долларов, она планирует обжаловать решение в суде.
«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», – сообщили в представительстве Apple РИА «Новости».
Напомним, ФАС сообщила, что на Apple наложен штраф в размере 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению ведомства, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на iOS, предоставляя конкурентные преимущества своим продуктам и одновременно ухудшая условия распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля».
При этом в ФАС отметили, что исполнение предписания о штрафе приостановлено в связи с обжалованием в суде.
Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице
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Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», заявил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.
Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».
Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он заявил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.
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Россияне обыграли американцев на юниорском ЧМ по хоккею, проигрывая в четыре шайбы
Сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5, сообщили СМИ.
Как сообщает «Чемпионат», матч первого игрового дня ЮЧМ-21 прошел в американском городе Фриско на стадионе «Комерика-центр».
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Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, сообщалось, что власти США отказались пускать лидера российских юниоров Ивана Мирошниченко на ЮЧМ в Техасе.
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Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
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Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины.
Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице
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Сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но прежде всего необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Выстрчила, Земан в своем заявлении привел информацию из «живого» (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность страны.
«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», – сказал глава Сената.
Выстрчил добавил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной Сенату петицией за подачу конституционной жалобы на главу государства по обвинению его в измене Родине.
«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент РФ, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», – говорится в петиции. В первый же день ее подписали около тысячи человек.
Сенатор и адвокат Вацлав Ласка пояснил, что конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы. «Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности», – сказал он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит
Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром.
На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс».
Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.
Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V»
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«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».
«Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».
Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Полиция Бали разыскивает снявшую на вулкане порно россиянку
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Полиция Индонезии разыскивает россиянку, которая снялась в порнографическом видео на вершине священного для жителей Бали вулкана Гунунг-Батур и выложила ролик на крупнейший порнохостинг.
Как сообщает местное издание Coconuts Bali, видео набрало более миллиона просмотров на Pornhub, но в настоящее время удалено.
По версии следствия, ролик был снят еще год назад. Однако он недавно был опубликован в популярных сообществах на Бали и распространился в Индонезии. Пользователи Сети поспешили указать, что видео было снято на горе Батур, которая считается одним из самых священных мест на Бали. Указывается, что снявшуюся в ролике девушку идентифицировали, как российскую модель. Правоохранители выясняют, остаются ли до сих пор на острове задействованные в съемках туристы.
«Наши офицеры вычислили точное место съемки – на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане», – заявил представитель полиции.
Отмечается, что задействованные в съемках непристойного видео лица могут быть обвинены в соответствии с уголовным кодексом Индонезии. Максимальное наказание за данное преступление составляет два года и восемь месяцев тюремного заключения.
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Бразилия не одобрила «Спутник V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора.
«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.
Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины
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МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС.
Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.
19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Западные СМИ: Пытавшиеся отравить болгарина Гебрева офицеры ГРУ возили яд дипломатическим багажом
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Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа.
Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider.
Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.
Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
«Академик Черский» начал укладку «Северного потока – 2» в водах Дании
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – отмечает компания.
Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее, передает ТАСС.
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
Акции ММК, НЛМК и «Северстали» рухнули после возбуждения против них дел ФАС
Стоимость акций компаний ММК, НЛМК и «Северсталь» на Московской бирже в ходе торгов во вторник снизилась на фоне сообщения ФАС о возбуждении дел в отношении этих компаний за поддержание монопольно высоких цен на рынке плоского проката.
Так, акции ММК упали на 3,57% – до 66,765 рубля за бумагу, акции «Северстали» подешевели до 1 808 рубля за бумагу (-3,62%). Стоимость акций НЛМК снизилась до 271,38 рубля за бумагу (-2,81%), передает ТАСС.
Акции дешевеют на фоне сообщения ФАС о возбуждении дел в отношении трех компаний за поддержание монопольно высоких цен на рынке плоского проката.
Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.
На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике
Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш».
«И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт.
Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.