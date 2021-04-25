Итальянский эксперт: Смерть Навального принесет пользу только Западу

Преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России, считает аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук.

«На данный момент, когда в СМИ искусственно поднята шумиха вокруг дела Навального, немыслимо, чтобы смерть оппозиционера каким-либо образом послужила на пользу действующему правительству России. Его преждевременная смерть в эпоху, когда социальные сети и средства массовой информации играют неоценимую роль в формировании и направлении мирового общественного мнения, принесет пользу только Западу, у которого будет еще более широкая основа для продолжения политики сдерживания в ущерб России», – говорится в статье Болтук, опубликованной на сайте Notizie Geopolitiche.

Так, по словам автора, ухудшение физического состояния Навального связано не с тем, как к нему относились под стражей, а с его личным выбором демонстрации голодовки. Болтук упомянула и тот факт, что 20 апреля Навальный получил доступ к гражданскому медицинскому учреждению, где ему были даны рекомендации гражданских врачей прекратить голодовку в его собственных интересах. Затем результаты проведенных медицинских обследований были переданы врачам блогера. Это отметили и международные наблюдатели.

Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», – сообщается в Instagram Навального.

19 апреля ФСИН сообщил, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Как указывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России.

В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что те скрыли от своих сторонников тот факт, что еще накануне митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием».