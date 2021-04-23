Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального Навальный объявил о прекращении голодовки Волкова упрекнули в «манипулировании доверием» сторонников Навального 23 апреля 2021, 15:01 Текст: Алина Назарова

Либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». «Ошибки и поражения – это нормально. Путь к успеху лежит только через них. Не нормально манипулировать доверием. … Со сторонниками нужно быть честными до конца, иначе кредит доверия с дебетом перестанет сходиться очень быстро», – написал Светов в Twitter. В разговоре с Znak.com Светов пояснил, что его «смутило». «Я провел в день митинга эфир, который назывался «Допустите врачей к Навальному», по факту тогда, когда его уже вывезли в гражданскую больницу и предоставляли медицинское обслуживание. Почему нельзя было донести эту информацию до сторонников, мне непонятно. И кажется это ошибкой, хотелось бы, чтобы это не повторялось», – заявил Светов. Позже он написал еще один твит, прокомментировав заявление Волкова о необходимости выводить Навального из голодовки. «Собственно, никто и не ждал, что Навальный будет продолжать голодать после 21 апреля. Послание прошло. Митинг провалился. Появится жареная курочка и конфеты в карманах», – отметил Светов. Тем временем сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек.

Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране 22 апреля 2021, 01:01 Текст: Андрей Резчиков

Крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. «Это даже не провал, это просто какое-то очередное мошенничество. Судя по всему, руководитель «штабов Навального» Леонид Волков своим кураторам пообещал невероятную по размаху, всероссийскую протестную акцию с полумиллионной явкой. Но на деле мы видим, что в совокупности по всей стране на улицы вышли считанные тысячи. В каком-то городе – сотня, где-то меньше, где-то – даже больше тысячи. Это несмотря на то, что на подготовку митингов были потрачены большие средства, она отрабатывалась в блогосфере пропагандистскими методами», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Изначально Волков и его единомышленники планировали акцию на теплое время года, ближе к концу мая и в июне, когда молодежь так и так любит гулять по вечерам на улице. Однако иностранные фонды, аффилированные с западными спецслужбами, решили, что было бы красиво пораньше устроить яркую манифестацию оппозиции, – полагает Мартынов. – Дело в том, что Запад начиная с марта «разогревает» ситуацию вокруг России. «Разогрев» начался противоречивыми заявлениями американского президента Байдена и усилился на днях дипломатическим скандалом вокруг Чехии, а также включением виртуального военного сценария на Украине». «Вот на этом фоне кураторы живущего в Литве Леонида Волкова, видимо, и приняли решение «поддавить изнутри». Они поверили Волкову, пообещавшему им в день оглашения послания президента России вывести на улицы российских городов до 500 тысяч экзальтированных молодых людей и запустить тем самым маховик «оранжевой революции». Но мы сегодня в очередной раз стали свидетелями тому, что западные кураторы выдают желаемое за действительное», – сказал Мартынов. «Не знаю, как теперь Волков будет оправдываться перед своими кураторами за расходы, – иронизирует политолог. – И даже не знаю, как относиться лично к Волкову. Ведь его обещания сработали как ложная цель и в итоге усилия наших оппонентов пошли прахом». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки 23 апреля 2021, 01:17

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант». Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали. В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона». 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. Москалькова: Навальный оскорбил посетивших его правозащитников 22 апреля 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Алексей Навальный оскорбил правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. «Навальный встретил их (правозащитников) крайне агрессивно, оскорблял Марию Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с Кириллом Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе», – отмечается в документе, передает РИА «Новости». По данным омбудсмена, Вышинский и Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь. «Их намерения были самыми добрыми и искренними», – указывается в письме. При этом она указала, что члены ОНК не выявили нарушений условий содержания блогера в колонии и других его прав. «Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Навального в исправительном учреждении 1 апреля 2021 года, они также не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медицинской помощи, а также каких-либо иных нарушений его прав», – говорится в письме. По ее словам, условия содержания и медобеспечение Навального «соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам. … Фактов применения к Навальному жесткого и грубого обращения не установлено». Москалькова также указала, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. «За время нахождения в исправительном учреждении Навальному неоднократно были проведены медицинские осмотры врачами различных специализаций: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом... Информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного. Вместе с тем Навальный отказался от приема назначенного ему лечения, о чем имеется информация в амбулаторной медицинской карте», – говорится в письме. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Глава штаба Навального в Петербурге координировал протестующих под видом журналиста «Дождя» 21 апреля 2021, 21:03 Текст: Евгения Шестак

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге задержан в момент, когда он по мобильной связи руководил маршрутом несанкционированной акции, заявил источник в ГУМВД Санкт-Петербурга. «Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, у полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих. Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, следует из данных проекта Mob Counter. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек. В некоторых городах на Дальнем Востоке прошли малочисленные несанкционированные акции в поддержку Навального. Так, в Магадане собралось не более 40 человек, в Южно-Сахалинске – порядка 80, в Петропавловске-Камчатском СМИ насчитали не более 30-40 человек, а в Хабаровске максимум 120. В Чите за Навального вышли три человека, хотя на посвященном митингу сайте было зарегистрировано три тысячи желающих. А в Благовещенске на акцию не пришел никто, хотя на сайте выйти на митинг планировали больше тысячи человек. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. В ПАСЕ заверили в нежелании выхода России из Совета Европы 21 апреля 2021, 08:24 Текст: Ксения Панькова

Доклады Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с осужденным за мошенничество блогером Алексеем Навальным не преследуют цель добиться выхода России из организации, заявил французский депутат Жак Мэр. «Нет, мы хотим не этого», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности запуска так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы в случае невыполнения Россией озвученных в его докладе призывов. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и на финальном этапе при отсутствии консенсуса может привести к исключению из Совета Европы страны, в отношении которой был начат мониторинг, передает ТАСС. «Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным – его освобождение и прочее, – то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. [Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства», – отметил депутат. По его словам, у российских властей есть несколько возможных вариантов «юридического решения, которое было бы совместимо с российским правом и удовлетворяло бы Совет Европы». «Однако не мне указывать России, что нужно делать», – добавил Мэр. Как отметил депутат, его доклад о задержании Навального в России, возможно, еще будет скорректирован и принят 22 апреля. «Затем у меня будет возможность возобновить работу над его продолжением, оно может быть готово в ближайшие месяцы, в течение полугода», – рассказал он. Как рассказал Мэр, поездка в Россию для подготовки доклада о задержании Навального, которую депутат анонсировал еще в январе, так и не состоялась, и пока нет конкретных планов на этот счет. По его словам, российская сторона письменно ответила на ряд вопросов. Согласно проекту резолюции ПАСЕ, который будет вынесен на голосование в четверг, ассамблея призывает освободить из тюрьмы Навального до 7 июня, когда начнется трехдневное заседание Комитета министров Совета Европы, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в странах – участницах СЕ. Ранее сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Сам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая накануне по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Делягин: Провальные акции оппозиции стали подарком действующей власти 22 апреля 2021, 14:54

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Протестная акция оппозиции в день президентского послания показала ее бессмысленность и непопулярность», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин, комментируя итоги состоявшиеся накануне несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – считает директор Института проблем глобализации, публицист, экономист Михаил Делягин. О провале протестной акции, по словам эксперта, можно судить по ее численности – в Москве на улицы вышло около 6 тыс. человек, а в Петербурге менее 5 тыс. человек. «По стране вышло всего около 15 тыс. людей – это вообще ни о чем», – считает собеседник. Также Делягин обратил внимание на отсутствие внятной организации протеста. «Люди просто бродили по улицам, при этом чувствовали себя брошенными и потерянными. Правоохранители в свою очередь проявляли абсолютную вежливость, – отметил собеседник. – Понятной для всех повестки дня также не было. Что они требовали? Врача заключенному Навальному, когда он уже неделю лежит в стационаре?». Эксперт указал на фотографии с прошедшей в Москве акции, где люди массово стоят с плакатами, на которых фамилия Навальный написана без буквы «л». «Значит, участникам плевать, с чем стоять на акции», – полагает собеседник. По словам собеседника, «прошедшее мероприятие показало бессмысленность и непопулярность этого протестного действа и абсолютную невменяемость тех, кто кукловодит этим процессом из-за границы. Они даже нормальные лозунги не придумали. Видимо, кроме распила денег, их ничего не интересует», – заключил эксперт. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих». Эксперт: Оппозиции нужен международный скандал с Навальным 20 апреля 2021, 17:47 Текст: Елизавета Булкина

Осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального за последнее время осматривали девять медиков, причем большинство из них были приглашенными специалистами. Однако представители оппозиции все равно не удовлетворены, ибо им осмотр Навального не нужен, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. «За два последних месяца Навального врачи осматривали 11 раз. Для этого было задействовано девять специалистов. Но важно совсем другое. Только три из них были «тюремные». Остальные шесть – это как раз те самые, приглашенные», – написал он в своем Telegram-канале. «Но все равно, это не те! Им нужен не осмотр Навального, а скандал! Международный повод», – пояснил Карнаухов. По мнению эксперта, Навальный, «похоже даже не человек, это просто проект, в рамках которого идет атака на Россию». Напомним, в источник в УФСИН сообщал, что во Владимирской колонии №2 Навального посетили сразу несколько специалистов. К нему приходили гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног. В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. При этом в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу. В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией. Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Адвокат спрогнозировал провал акций в поддержку Навального по всей стране 21 апреля 2021, 17:29 Акция в поддержку осужденного блогера Алексея Навального на Дальнем Востоке провалилась, все указывает на то, что подобные несанкционированные «митинги» провалятся и по всей стране, считает адвокат Дмитрий Аграновский. «Судя по сообщениям в СМИ и реакции соцсетей, акция либералов и пятой колонны с так называемыми митингами на Дальнем Востоке провалилась. С точки зрения хоть какой-то массовости, она провалится и по всей стране. Хотя отдельные провокации еще вполне возможны. И «репрессии» тут ни при чем», – написал он в своем Telegram-канале.



По его мнению, есть несколько причин этого фиаско: «Уж совсем некрасиво стали выглядеть попытки заграничных сидельцев подставить под уголовные и административные дела своих сторонников. Так можно последних бойцов растерять. Тем более, что идеи нынешних «политэмигрантов» в народе, мягко говоря, непопулярны». Политолог Алексей Чеснаков также отметил малочисленность акций протеста: «Вялый протест получается. Показательно, что навальнистам не удалось «приклеить» себе в плюсик Хабаровск. Хотя очень надеялись и даже прямо обращались к сторонникам [экс-губернатора Сергея] Фургала. Надеялись на кумулятивный эффект. Не сработало». Как передает Ura.ru, во вторник в некоторых городах на Дальнем Востоке прошли малочисленные несанкционированные акции в поддержку Навального. Так, в Магадане собралось не более 40 человек, в Южно-Сахалинске – порядка 80, в Петропавловске-Камчатском СМИ насчитали не более 30-40 человек, а в Хабаровске максимум 120, передает Ura.ru. В Чите за Навального вышли три человека, хотя на посвященном митингу сайте было зарегистрировано три тысячи желающих. А в Благовещенске на акцию не пришел никто, хотя на сайте выйти на митинг планировали больше тысячи человек. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. МВД: В незаконных акциях в России приняли участие около 14 тыс. человек 21 апреля 2021, 21:10 Текст: Евгения Шестак

В несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в российских городах приняли участие порядка 14,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба МВД России. «По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», – сообщается на сайте МВД. При этом на сайте организаторов несанкционированной акции всего было заявлено участие более 460 тыс. человек по всей России. Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, хотя на сайте организаторов о планах пойти на акцию заявляло более 115 тыс. человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального 23 апреля 2021, 01:44

Фото: x99/Xinhua/

Sadat/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол. «Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы». При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости». 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных. Малькевич: «Армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете 22 апреля 2021, 11:16 Текст: Алина Назарова

Провалившиеся акции в поддрежку Алексея Навального продемонстрировали, что «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете, заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич. «В регионах акции в поддержку Алексея Навального вообще не заметили. На улицы вышли лишь фанатики из числа его преданных поклонников. То есть вся эта «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете. В комментариях и сторис – все бойцы, но реально никому это не надо. И уж тем более в регионах не поверили во все эти байки оппозиции, что в голодной и холодной тюрьме погибает «жертва кровавого режима», которую ежедневно по несколько раз (на самом деле) осматривают врачи», – написал Малькевич в Telegram. По его словам, «несистемная оппозиция» пытается убедить всех, что она за демократию. «Вот только не припомню, чтобы при демократии меньшинство пыталось угнетать большинство, что сейчас и делают сторонники Навального, пытаясь навязать свое мнение. Как минимум в Сети, где в отношении всех сомневающихся в их фейках ведется неприкрытая травля», – добавил он. Малькевич указал, что заметное число участников митинга удалось собрать лишь в ряде крупных городов России, однако цифры все равно были значительно ниже заявленных. «Как и в прошлые разы, протест был заметен лишь в Сети», – заключил он. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Напомним, по данным МВД России, в несанкционированных акциях в России приняли участие порядка 14,4 тыс. человек. Пресс-секретарь Навального арестована за организацию митинга 22 апреля 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. «Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на десять суток», – сказала Котомина, передает РИА «Новости». Протокол на Ярмыш составлен полицией по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в ее Twitter – в нем 18 апреля появился пост, в котором «Фонд борьбы с коррупцией» (включен в России в реестр НКО-иноагентов) объявляет о проведении 21 апреля митингов. Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом. На акцию в поддержку Навального на Камчатке пришли не более 30 человек 21 апреля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Петропавловск-Камчатском пришли не больше 30 человек, задержания в ходе акции не проводились, сообщают очевидцы. Аналогичная акция прошла в Магадане, на ней присутствовали не более 40 человек, которые после акции пошли гулять по центру города. Задержаний в ходе акции также не проводилось. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Москалькова рассказала об обращениях по незаконным акциям 22 апреля 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

В аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступало ни одного обращения по поводу несогласованных акций, прошедших в среду, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости». Она отметила, что к уполномоченному по правам человека в Москве «тоже ни одного обращения не поступало». Эту же информацию подтвердила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тыс. человек. В столичном ГУВД сообщали, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тыс. человек. Как заявлял ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Навальный объявил о прекращении голодовки 23 апреля 2021, 15:08

Фото: EPA/Yeri Kochetkov/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую объявил во Владимирской колонии из-за недопуска к нему врачей. Отметим, что сразу после митингов 21 апреля сторонники Навального со ссылкой на врачей призвали блогера прекратить голодовку. Навальный заявил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему делают исследования и анализы и знакомят с их результатами. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания», – написал Навальный в Instagram. При этом он добавив, что не снимает требования допустить к нему необходимого врача в связи с «потерей чувствительности рук и ног». Ранее сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.