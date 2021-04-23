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Из Турции и Танзании вывезли 60 тыс. российских туристов
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Авиакомпании 15-21 апреля перевезли в Россию из Турции и Танзании 60,7 тыс. пассажиров, совершив около 300 рейсов, следует из сообщения Росавиации.
«За период с 15 по 21 апреля российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию выполнено 265 рейсов и перевезено порядка 58,6 тысячи пассажиров. Из Танзании российскими авиакомпаниями выполнено 8 рейсов, перевезено 2,1 тысячи пассажиров... Авиакомпании подтвердили планы по возвращению пассажиров в рамках сформированных графиков вывозных рейсов», – говорится в сообщении.
Планируется, что основные перевозки будут осуществляться до конца апреля. Несколько российских авиакомпаний («Сибирь», «ЮТэйр») и турецкие авиакомпании (Turkish Airlines и Pegasus) планируют продолжить вывозные рейсы в мае. По информации Ростуризма, из общего вывезенного числа пассажиров 38 тыс. человек – организованные туристы по линии туроператоров.
Всего российские авиакомпании с 23 по 30 апреля планируют выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Турецкими авиакомпаниями запланирован 21 вывозной рейс в Москву, Санкт-Петербург и Грозный.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели
Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости».
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Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса
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На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.
«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.
Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.
«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.
Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.
«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.
Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.
«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.
В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.
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Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
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Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта.
Представитель египетского лидера Бассам Рад сообщил, что «в ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным (...) достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков подтвердил информацию о договоренности сторон о возобновлении авиасообщения с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что чартеры на курорты Египта могут быть запущены через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, передает ТАСС.
Напомним, авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия променяла Турцию на Египет со скидкой.
Женщина в США после вакцины J&J умерла из-за тромбов
В США из-за тромбов умерла 50-летняя пациентка, которая сделала прививку от коронавируса вакциной Johnson&Johnson, сообщил департамент здравоохранения штата Орегон.
Как сообщает ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Прививку женщина сделала в начале апреля. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов. Указывается, что пока нет доказательств, подтверждающих связь тромбоза с вакцинацией, передает ТАСС.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Авиакомпании вывезли из Турции еще 4,6 тыс. российских туристов
Российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции еще около 4,6 тыс. россиян, совершив 20 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
Перевозчики из России выполнили в среду 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань, турецкие авиакомпании – четыре рейса из Стамбула в Москву, передает РИА «Новости».
В Росавиации сообщили, что рейсы из Танзании в среду не выполнялись, ближайшие полеты из Занзибара запланированы на 24 и 25 апреля.
Днем ранее авиакомпании перевезли из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, из Танзании – 56.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна.
На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских
В ходе акций протеста противников ограничений из-за коронавируса в Берлине пострадали почти 30 сотрудников полиции, задержаны 231 демонстрант, сообщает полиция столицы Германии.
Накануне в Берлине прошли два масштабных митинга против антиковидных мер. Акции протеста были приурочены к слушаниям в бундестаге, где принимался законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов, передает РИА «Новости».
Первая акция прошла в среду утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Демонстрантов разогнали полицейские. По данным правоохранительных органов, на митинге собралось около 10 тыс. человек. Протестующие бросали в полицию бутылки и камни, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, на которой собралось до 3 тыс. человек. Акцию также досрочно закончила полиция. «Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», – сообдила пресс-служба полиции.
После протестов было заведено 388 расследований по различным правонарушениям, в том числе 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных.
«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», – уточнили в ведомстве.
Между тем законопроект, который вызвал протесты, был успешно принят и подписан главой государства, он вступит в силу после официальной публикации.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран.
Россия призвала коллег по СБ ООН вернуться к очным заседаниям
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал коллег по Совбезу возобновить физические встречи после того, как произошло несколько сбоев во время онлайн-трансляции.
«Хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с серьезными техническими проблемами в ходе наше сегодняшней видеоконференции, основной жертвой которых стали наши американские коллеги. Данная ситуация красноречиво показывает, что Совет Безопасности не может полностью опираться в своей работе на интернет», – приводит РИА «Новости» Полянского.
По его словам, это хороший повод принять, наконец, решение о возобновлении физических встреч в зале СБ ООН. «Как вы знаете, Россия последовательно выступает в пользу такого сценария, начиная с осени прошлого года», – добавил Полянский.
Он призвал председательствующий в СБ ООН Вьетнам, а также Китай, который будет председателем СБ ООН в мае, предпринять шаги для решения этого «не просто созревшего, а перезревшего вопроса».
В четверг прошло виртуальное заседание СБ ООН по теме палестино-израильского конфликта. Во время заседания связь не раз прерывалась, а представители США смогли вступить даже не со второго раза.
СБ ООН перестал собираться вживую в марте 2020 года из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. Летом и осенью Совбез провел несколько заседаний очно, однако затем вновь перешел в удаленный формат работы.
Россия предложила Индии поставлять ремдесивир
Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавируса, также обсуждаются поставки медицинского кислорода, сообщают СМИ.
Издание The Economic Times сообщает со ссылкой на источники, что поставки могут начаться уже в ближайшие 15 дней. По данным СМИ, Москва якобы предложила поставлять 300-400 тыс. инъекций ремдесивира в неделю, объем поставок может быть увеличен, передает РИА «Новости».
Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из России в Индию по морю.
Индийские больницы сообщают об уменьшении поставок кислорода из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в стране, кроме того, запасы противовирусного препарата ремдесивир, используемого для лечения этой болезни, также заканчиваются.
По оценкам правительства, несколько недель назад мощность производства кислорода в Индии составляла 6 тыс. метрических тонн в день и был поднято до 7,8 тыс. тонн на фоне роста потребления кислорода до 4 тонн в день с 1 тыс. тонн в день до пандемии.
Индия планирует импортировать 50 тыс. тонн медицинского кислорода для удовлетворения растущего спроса. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, всего там зарегистрировано свыше 16,2 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли 186,9 тыс. человек.
Рост числа заболевших продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 млн человек.
Ранее в Индии нашли новый вид коронавируса.
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В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8840 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2502, Санкт-Петербурге – 694, Московской области – 609.
Всего в стране выявлено 4 744 961 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 371 214 человек, из них 9407 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 107 501 человек.
Накануне, 22 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8996. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилась на 156.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Песков отверг возможность введения локдауна в майские праздники
Речь о новом локдауне на майские праздники не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне решения главы государства сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
«Нет, никакой речи о локдауне не идет», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, последует ли за соответствующим указом президента рекомендация или требование ограничить работу баров, ресторанов и музеев на этот период.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
В Германии не увидели препятствий для поставок «Спутника V» при одобрении препарата
Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если ее одобрит Евросоюз (ЕС), заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию.
Маас заявил, что если ЕС одобрит российскую вакцину, то в Берлине не видят препятствий для использования препарата, передает РИА «Новости».
«Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине», – добавил он.
Напомним, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V».
При этом европейские эксперты отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая.
Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно.
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Найдены помогающие коронавирусу уклоняться от антител молекулы
Ученые Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа, Королевского колледжа и Университетского колледжей Лондона обнаружили, что природные молекулы билирубин и биливердин, образующиеся при распаде гемоглобина, могут подавлять связывание антител со спайковым белком SARS-CoV-2.
Их открытие может помочь объяснить, почему некоторые люди тяжело болеют COVID-19, хотя анализы выявляют у них высокий уровень антител к вирусу SARS-CoV-2, передает «Интерфакс».
Исследователи обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином, молекулой, которая придает этому белку необычную зеленую окраску. Они использовали сыворотки крови и антитела от людей, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, и обнаружили, что биливердин может подавлять связывание человеческих антител с шипом на целых 30-50%, причем некоторые антитела становятся неэффективными при нейтрализации вируса.
Используя криоэлектронную микроскопию и рентгеновскую кристаллографию, исследователи обнаружили, что биливердин прикрепляется к «шипу» коронавируса и стабилизирует его так, что тот не может раскрыться, соответственно, некоторые антитела не могут получить доступ к своим целевым участкам (сайтам) и нейтрализовать патоген.
По мнению ученых, когда SARS-CoV-2 заражает легкие пациента, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение числа иммунных клеток, оба этих эффекта могут способствовать повышению уровня биливердина и билирубина в окружающих тканях.
В результате получается, что вирус может «извлечь выгоду» из побочного эффекта уже нанесенного им ущерба.
Ученые продолжат исследование, в том числе с измерением уровней биливердина и других метаболитов гемоглобина у пациентов с COVID-19, а также изучение возможности захвата сайта связывания, используемого биливердином, чтобы потенциально найти новые способы «прицеливаться» в вирус.
Напомним, в ноябре ученые выяснили, что белки и метаболиты влияют на тяжесть заболевания COVID-19.
Туроператоры заявили о готовности открыть египетское направление
Российские туроператоры готовы через неделю запустить чартеры на египетские курорты, сообщил президент Российского союза туроператоров (РСТ) Андрей Игнатьев.
«Туроператоры ожидают открытия Египта, так же как и туристы, запросы у туристических компаний на это направление есть регулярно. Запустить чартеры можно даже быстрее, чем их продать. На получение разрешения по пролету и слоты в аэропортах потребуется максимум неделя, тем более, что у массовых туроператоров, имеющих связанные авиакомпании, есть незадействованные провозные мощности», – передает его слова РИА «Новости».
«Цены в египетских отелях традиционно были ниже турецких, а сейчас, если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас (через Каир)», – уточнил Игнатьев.
Между тем в исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что пока дата запуска чартеров в Египет не объявлена.
«Пока дата не объявлена. С даты – через 7-14 дней», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы было подтверждено восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.
Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе
Роспотребнадзор ужесточил эпидемиологический контроль на границе из-за ситуации с коронавирусом, заявила глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.
Попова сообщила, что «мы усилили санитарно-карантинный контроль на границе, он стал более плотным», передает ТАСС.
По ее словам, в регионах ситуация с заболеваемостью различается, «в стадии снижения (заболеваемости) находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны».
В стране в данный момент развернуто более 109 тыс. коек, что в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости.
Кроме того, 47% из общего числа вакцинированных в России – старше 60 лет или имеют хронические заболевания.
«Мы неоднократно обращали внимание глав регионов, чтобы в первую очередь в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание», – добавила Голикова.
За весь период в России произведено 27,9 млн комплектов доз вакцины, 15 млн уже введено в гражданский оборот.
«Разница – это та вакцина, которая находится на контроле качества. Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования», – добавила она.
Ранее в России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле
Российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Глава государства напомнил, что оглашенное им в среду послание парламенту в значительной степени было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению негативных последствий пандемии - как в социальной сфере, так и в экономике. «Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле все, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере», – указал Путин.
Он также попросил Голикову и Попову доложить о том, «как складывается ситуация по борьбе с ковидом на сегодняшний день», передает ТАСС.
Кроме того, Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.