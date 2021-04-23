Из Турции и Танзании вывезли 60 тыс. российских туристов

Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса

На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.

«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.

Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.

«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.

Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.

«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.

Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.

«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.

В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.

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