МИД: Выставка фоторабот Халдея в Нюрнберге помогает в борьбе с фальсификацией истории

Выставка фоторабот военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997), открывшаяся в Нюрнберге в Мемориуме «Нюрнбергские процессы», поможет в борьбе с фальсификацией исторической памяти, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

«Работы Евгения Ананьевича – это визуализация исторического материала, это, возможно, самое мощное оружие в борьбе против фальсификации истории, в борьбе за умы подрастающего поколения, чтобы у них в головах была объективная картина происходившего 75 лет назад и чему была поставлена финальная точка в ходе Нюрнбергского процесса», – передает его слова ТАСС.

Как подчеркнул генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, тема Великой Отечественной войны для агентства особенная. «Сотни корреспондентов ТАСС ушли на фронт, сражались в действующей армии, были в тылу врага, в партизанских отрядах и при этом передавали сообщения и фотографии. Без этих фотографий нельзя представить сейчас память тех лет», – отметил Михайлов.

В экспозицию, которая открылась накануне в специально созданном выставочном павильоне Cube 600, который назван в честь зала Нюрнбергского дворца правосудия, где в 1945–1946 годах состоялся беспрецедентный в мировой истории трибунал над главными военными преступниками, вошли 30 самых известных работ Халдея. Она охватывает весь период работы Халдея военным фотокорреспондентом ТАСС, начиная со снимка, сделанного 22 июня 1941 года «Жители города у репродуктора на улице 25-го Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз» – и заканчивая финалом Великой Отечественной – «Знамя Победы над рейхстагом» и репортажными снимками из Нюрнберга. В 1945 году Халдей освещал Нюрнбергский судебный процесс.

Так, гости выставки увидят полуразрушенный город и здание Нюрнбергского дворца правосудия с флагами государств-участников трибунала, общий план зала заседаний, выступление главного обвинителя от СССР генерал-лейтенанта юстиции Романа Руденко.

«Фотографии Евгения Халдея были представлены как обвинительные документы на самом Нюрнбергском процессе, – напомнил гендиректор ТАСС. – Например, фото разрушенного Севастополя, сожженных домов Мурманска, растерзанных жертв во дворе Ростовской тюрьмы и многие другие». Несколько таких работ также вошли в экспозицию.

Дочь фотографа Анна Халдей рассказала, что Халдей «мечтал и говорил о том, что фотография должна жить вчера, сегодня и завтра». «Я думаю, что его мечта сбылась, – заметила она. – Пока будет живо человечество, его фотографии будут востребованы и нужны».

Выставка продлится до 20 июня. Она организована в рамках сотрудничества города Нюрнберга, посольства России в Германии при содействии дочери фотографа Анны Халдей и поддержке Адвокатского бюро LOYS и адвоката Дениса Пучкова. Информационное агентство России ТАСС выступает информационным партнером.

Евгений Халдей был единственным в советской фотожурналистике военным фотокорреспондентом, в архиве которого Великая Отечественная война представлена с первого и до последнего дня. Свой первый военный снимок – «Москвичи слушают сообщение Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз» – он сделал в 12 часов дня 22 июня на улице 25-го Октября (ныне – Никольская), последний – во время парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В качестве фотокорреспондента ТАСС Халдей вместе с советской армией побывал на многих фронтах Великой Отечественной войны. 10 ноября 1942 года приказом народного комиссара Военно-морского флота Николая Кузнецова был зачислен в кадровый состав ВМФ с присвоением военного звания техник-интендант 1-го ранга.

Работал в Керчи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Ялте, Севастополе и др., а после освобождения СССР – в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и Германии.