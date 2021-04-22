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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия потребовала у Чехии сократить число сотрудников посольства в Москве
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Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов
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Решение Словакии выслать трех российских дипломатов разочаровало Москву, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», – передает ее слова РИА «Новости».
В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии».
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
В Кремле отреагировали на требование Чехии вернуть высланных дипломатов
Президент России Владимир Путин подчеркивал в послании Федеральному собранию, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран по отношению к себе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ультиматум Чехии вернуть высланных дипломатов.
«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Чехия выдвинула России ультиматум из-за высланных дипломатов
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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля.
«Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии
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«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, это не тянет на разрыв дипломатических отношений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля. В противном случае Прага намерена выслать 60 российских дипломатов.
«В силу того, что в МИД Чехии и руководстве страны произошли изменения, нынешние лидеры, принимающие решения, оказались заложниками ситуации. Они должны что-то делать, но при этом не знают, что именно», – полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Решение начать эту дискуссию с Москвой, а затем выслать так много дипломатов, со стороны Праги было ошибочным. Далее Россия предприняла более жесткий шаг, чем рассчитывали чехи, выслала не 18, а 20 человек. И теперь маятник уже раскачался, и он дойдет до конца – вышлют всех российских и чешских дипломатов, кроме послов. Но при этом сохраняются квоты и понимание того, сколько должно быть дипломатов в обеих странах. В течение полугода новые дипломаты приедут, и отношения будут восстановлены», – прогнозирует политолог.
«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, пока что это не тянет на разрыв дипломатических отношений. С другой стороны, раскачавшийся маятник действительно сложно остановить», – добавляет эксперт.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что обращаясь к Великобритании и Нидерландам за помощью, Чехия пытается создать альянс сил, недовольных действиями России. «Стремление «прижаться» к более сильному партнеру ничего хорошего о современной чешской дипломатии не говорит. Но дело в том, что они ничем не рискуют, пытаясь представить себя членами более мощного клуба игроков, чем есть на самом деле».
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов расценил заявление главы МИД Чехии как довольно странное, «поскольку существуют определенные дипломатические традиции, в частности, практика ответной высылки сотрудников дипмиссии довольно распространена и подается в качестве стандарта».
Он отметил, что проблемы чешского посольства в Москве после высылки 20 сотрудников можно было бы понять, «сославшись на некоторую количественную асимметрию, но чешская сторона должна была предвидеть последствия своего решения и не должна удивляться ответной реакции Москвы».
«Очень трудно себе представить ситуацию, при которой Москва согласилась бы удовлетворить требование чешской стороны. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая публичность оглашения ультиматума, это лишь ужесточит российскую позицию», – уверен Кортунов.
При этом эксперт не исключает и улучшения отношений между странами, но «исключительно на двусторонней основе». «Понятно, что стороны не вернут высланных дипломатов. Решение уже принято и назад его не отыграешь. Но сохранятся ли дипломатические квоты? Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы Россия и Чехия заполнили свободные места другими сотрудниками», – предположил собеседник. При этом он отметил, что иногда стороны, объявляющие жесткие дипломатические требования, не допускают замены высланных сотрудников посольства кем-то еще.
Говоря о предложении Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, Кортунов отметил, что зачастую законодательная власть идет дальше исполнительной в каких-то вопросах из-за внутриполитической ситуации в стране. «В Сенате сидят политики, которые думают в первую очередь о своем переизбрании, поэтому им выгодно делать громкие и эпатажные заявления. Но вопрос в том, хватит ли у исполнительной власти Чехии здравого смысла остановиться и не идти по пути дальнейшей эскалации?» – размышляет гендиректор РСМД.
По его словам, выиграть в этой дипломатической войне Чехии невозможно, поскольку при прекращении консульского обслуживания чешские экономические интересы пострадают гораздо больше, чем российские, учитывая, что туристический поток россиян в Чехию многократно превышает чешский поток в Россию. «Я могу лишь выразить надежду на то, что заявления Сената не станут руководством к действию для исполнительной власти в Чехии», – резюмировал Кортунов.
Ранее стало известно, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
Накануне Кулганек также потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
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Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
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Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая, заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек.
«Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Россия должна сократить штат до конца мая», – приводит слова главы МИД Чехии РИА «Новости».
В российском посольстве в Праге сейчас 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19, согласно данным МИД Чехии.
«Нам кажется, вполне достаточно. Соответствует масштабу отношений и роли в них дипломатии», – отреагировал на новость главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13.00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
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Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Пушков допустил возможность разрыва дипотношений с Чехией
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что попытка нового министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека диктовать России условия и выдвигать Москве ультиматумы может привести к понижению уровня дипотношений между странами, либо к их разрыву.
«Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
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Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Это будут около 60 человек. Наша цель состоит в том, чтобы это (количество сотрудников посольства России) соответствовало состоянию (штата сотрудников), которое сейчас находится в нашем посольстве в Москве», – сказал министр в интервью изданию Lidovky.cz.
Глава МИД Чехии добавил, что эта информация была доведена до российского посла в Праге.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
В Чехии обвинили антироссийские силы в утрате исторической памяти
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Антироссийские силы в Чехии нет имеют исторической памяти и тем самым разрушают дружеские отношения народов двух стран, заявил экс-министр по делам спецслужб, а позднее замглавы МИД Чехии и посол в России Ярослав Башта.
По его мнению, отрицание необходимости сотрудничества с Россией активно проявляется в Чехии уже около двух лет. Он отметил, что началось это с демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге и с той поры непрерывно усиливается, передает РИА «Новости».
«Чешско-российские отношения не раз переживали кризисы, но потом успешно восстанавливались. У антироссийских сил в Чехии нет исторической памяти. Не сомневаюсь, что возрождение хороших отношений наших народов произойдет и теперь», – сказал Башта.
Он отметил, что несмотря на противодействие правых сил, в последнее время в Чехии намечались признаки того, что истерия в отношениях Чехии с Россией начала отступать.
«Я бы отметил здесь два важных момента. Одним из них было решение главы минпромторга Карела Гавличека о том, что госкорпорация Росатом может участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Второй – то, что начались конкретные разговоры о возможной закупке Чехией вакцины «Спутник V». И то, и другое после высылки из Чехии 18 российских дипломатов и ответных действий Праги, естественно, отпало», – сказал он.
Кроме того, добавил Башта, инцидент в Врбетице может оказать влияние на предстоящие выборы в парламент Чехии. Также эксперт подчеркнул, что один из тех, кого оппозиция постоянно обвиняет в прорусских симпатиях – президент Милош Земан, все с нетерпением ждали, что он скажет после взрывов в Врбетице, но он молчит.
«Я думаю, что президент сделал очень разумную вещь, взяв на неделю паузу, не спешит с комментариями по актуальным событиям, хочет, чтобы до того времени были предложены более понятные доказательства того, что случилось», – отметил он.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении». В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.
В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».
Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Чехия обратилась к опыту Британии по отравлению в Солсбери и Нидерландов по делу MH17
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Министерство иностранных дел Чехии проводит консультации с Великобританией и Нидерландами о дальнейших действиях в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Министерство [иностранных дел] консультируется насчет методов [продвижения по делу о взрывах в Врбетице] со своими союзниками [по НАТО] из Нидерландов и Соединенного Королевства, а [именно] в связи [с их опытом о том], как эти государства действовали в случаях поражения [ракетой] рейса MH17 над Украиной или отравления бывшего [полковника ГРУ и] российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери», – цитирует ТАСС Кулганек.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Захарова назвала ультиматум Чехии «залпом в никуда»
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Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».
«Этот залп от представителей различных ветвей власти – он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, логику действий Чехии можно объяснить только «отработкой заказа». «Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», – указала дипломат, передает ТАСС.
Она также подтвердила, что российский МИД в четверг вызовет посла Чехии. «Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», – заявила она, добавив, что чешская сторона «должна понимать, с чем они будут иметь дело».
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
МИД Чехии назвал дипломатический конфликт с Россией «размолвкой»
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Власти Чехии считают дипломатический конфликт с Россией «размолвкой», а не холодной войной, заявил новый министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.
«Это дипломатическая размолвка [между Чехией и Россией]», – цитирует ТАСС министра.
Между тем директор международного департамента администрации президента республики Рудольф Йиндрак заявил, что президент Чехии Милош Земан согласен с действиями правительства и МИД республики в отношении России и поддерживает их.
«Господин президент согласен и поддерживает действия [правительства и МИД Чехии по отношению к РФ]. Вчера [Земаном на церемонии назначения Якуба Кулганека главой МИД] это было сообщено как премьеру, так и, главное, [новому] министру иностранных дел. Мы с господином министром Кулганеком находится в каждодневном контакте», – сказал Йиндрак.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Соловьев: Чехия скрывает правду о взрывах в 2014 году
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«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Так он прокомментировал ультиматум МИД Чехии вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля.
«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля. Поэтому все, что они пытаются вменить России в вину – это смехотворная теория», – сказал тележурналист Владимир Соловьев.
Он также указал на стремление чехов обсудить с голландцами и британцами их опыт по делу MH17 и по отравлению в Солсбери. «И в том, и в другом случаях версии слишком дырявые. И более того, эти стороны пытаются представить во всем виновными Александра Петрова и Руслана Боширова. Они уже стали какими-то былинными героями. С таким же успехом можно сказать, что их видели на «Титанике». Ну кто в это поверит?» – удивляется журналист.
Соловьев предполагает, что вместо проведения честного и открытого расследования, Чехия неслучайно обвиняет Россию в событиях семилетней давности. «В чем должна признаться Москва, если чехи не дают по этому делу никаких данных? На мой взгляд, вся эта истерика выглядит как попытка скрыть от своих граждан что-то более важное. Например, информацию о торговле оружием в 2014 году, куда это оружие отправлялось, попадало ли оно в руки террористов в Сирии, кто это курировал, кто это покрывал?» – добавляет Соловьев.
Говоря об ответе Москвы на выдвинутый ультиматум Якуба Кулганека, Соловьев уверен, что он будут жестким. «Я уверен, что официальный представитель МИД России Мария Захарова расставит все точки над і», – отметил журналист.
Что касается предложения Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, тележурналист предположил, что «парламентариев Чехии, видимо, не волнует бизнес с Россией, отметив, что в последнее время там распространены русофобские настроения».
«Чему удивляться? У нас к ним было иное отношение. Мы помним освобождение Праги от нацистов, в то время, как они говорят только о событиях 1968 года. Возможно, по их меркам наступило время для своеобразного политического реванша», – размышляет Соловьев. При этом он считает, что чехи не смогут закрыть весь бизнес в России, поскольку «они слишком глубоко тут пустили свои корни». «Но если захотят, то вольному – воля. Вместо того, чтобы спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V», они предлагают им горькую пилюлю русофобии», – резюмировал Соловьев.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
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Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов
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Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии, объявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Братислава предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве
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Глава чешской дипмиссии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока продолжит работать в России.
«Пока да», – сказал он, отвечая на вопрос о продолжении работы в Москве.
«Мы получили официальный ответ МИД [России]», – сказал посол по итогам визита на Смоленскую площадь. Он заявил также, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем, передает РИА «Новости».
«Работа дипломатов – есть решение таких проблем. Думаю, есть первая встреча, думаю, будут еще следующие встречи, чтобы мы эти вопросы решили», – сказал он, добавив, что решение существующих проблем делительным процессом, по его мнению.
Сообщается также, что посол покинул российское внешнеполитическое ведомство, куда его вызвали в четверг в связи с обострением отношений России с Чехией.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Захарова: Прага встала на путь разрушения отношений
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Москва даст ответ Праге на сокращение российского посольства в Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она подчеркнула, что российская сторона ответит на те действия, которые были применены к ней.
«Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес. А призыв не к нам, и отвечать нам на этот призыв нечего: они (Запад) каждый день друг друга к чему-то призывают, дошли в этой абсурдной логике до предела, до неуважения к собственным гражданам... Они застряли в этой оголтелой русофобии», – добавила представитель ведомства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
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