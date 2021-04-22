Историк сравнил фильм митрополита Тихона с «Красным колесом» Солженицына

«Это серьезное высказывание о причинах революции 1917 года, а главное – размышление о том, как нам не наступать на те же грабли», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Рудаков, комментируя документальный сериал митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель Империи. Российский урок». По его словам, данная лента сравнима с исследованием русской революции Александра Солженицына.

«Фильм владыки Тихона мне кажется важным и интересным, прежде всего потому, что в нем он, как и в прошлом своем сериале «Гибель Империи. Византийский урок», затрагивает вопросы, имеющие современный контекст. На мой взгляд, автор фильма не ставит перед собой задачу поставить окончательную точку в дискуссии о причинах событий 1917 года, он лишь задает очень важные вопросы, в том числе, касающиеся сегодняшнего дня», – считает главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

«Мы ведь тоже в известном смысле живем сегодня в «революционную эпоху». И хотя нынешние «цветные революции», казалось бы, внешне не похожи на те, что происходили в начале ХХ века, однако, у них есть общие черты. И они не менее опасны, ведь последствия многих таких «цветных» и даже «бархатных» революций отнюдь не бархатные – с их помощью меняют вектор развития целых государств и регионов. За примерами здесь ходить далеко не нужно: тот же майдан на Украине, попытка госпереворота в Белоруссии, «арабская весна», – размышляет Рудаков.

По его словам, автор фильма неслучайно обращает внимание еще на оду общую черту событий 1917 года в России и современных нам смут – предательство элит. «Подобные события просто не могут происходить без непосредственного участия элит, почувствовавших вкус к радикальным переменам и ввязавшихся в революционную игру с огромным риском для страны и для самих себя. Не нужно забывать, что к фундаментальным историческим сломам приводят не только объективные предпосылки, но и субъективные эмоциональные настроения разных общественных слоев, прежде всего, элитных», – подчеркивает собеседник.

Напомним, в апреле телеканал «Россия 24» завершил показ документального фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок», снятый главой Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихоном (Шевкуновым).

Режиссер Андрей Кончаловский дал свою оценку фильму: «Шевкунову удается рассмотреть исторические явления, ведущие к распаду Российской Империи, используя разнообразнейшие и иногда редкие выступления, записки, воспоминания, которые дают оригинальную и убедительную картину». Ранее публицист Николай Стариков прокомментировал газете ВЗГЛЯД значение фильма митрополита Тихона. По его словам, «эта картина открывает глаза для той части нашей аудитории, которая не знает истинных причин февральского госпереворота и крушения Российской империи».

«Я знаю, что развернулась широкая дискуссия вокруг этого сериала: насколько он объективен с исторической точки зрения, и в какой мере выражает личную позицию владыки как публициста, – напоминает Рудаков. – На мой взгляд, неправильно подходить к оценкам документального фильма со строгими критериями академической науки. Этот фильм – яркое и продуманное высказывание, опирающееся на серьезную проработку исторического материала».

Конечно, фильм не лишен публицистичности, признает историк. «Но таковы законы жанра: фильм на такую важную тему должны смотреть, он должен задевать людей, порождать у них размышления. В этом смысле, владыка, как мне кажется, поставленную задачу решил: его размышления уже стали частью общественного сознания, также как в свое время им стало огромное и тоже во многом публицистическое исследование русской революции, предпринятое Александром Солженицыным в его романе «Красное колесо», – отметил Рудаков.

Главный редактор журнала «Историк» полагает, что на автора сериала напрасно обиделись некоторые православные патриоты-монархисты. «Критическая, но при этом спокойная и взвешенная оценка ошибок правления последнего императора не отменяет его высоких моральных качеств и подвига мученичества», – говорит собеседник.

«Николай II действительно совершил несколько фатальных ошибок, которые привели в итоге его и его семью к этому мученичеству, а империю – к гибели. И анализ этих ошибок просто необходим. Но при этом нужно помнить, что нам из нашего времени слишком легко бывает судить человека, находящегося на вершине власти огромной страны в такое непростое, военное время», – предупреждает историк.

«Сегодня как никогда важно думать своей головой, прежде чем, вестись на зажигательные лозунги, следовать за модной тусовкой, становиться частью толпы. Потому что цена таких поступков и для самого человека, и для страны в целом, может быть предельно высока. Фильм, по моему мнению, дает богатый материал для таких размышлений», – подытожил Рудаков.