Эксперт объяснил значение фильма «Гибель империи. Российский урок»

«Эта картина открывает глаза для той части нашей аудитории, которая не знает истинных причин февральского госпереворота и крушения Российской империи», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Николай Стариков, комментируя дискуссию вокруг фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок», который был показан на телеканале «Россия 24».

«Фильм владыки Тихона важен сразу по нескольким причинам. Но главная заключается в том, что он открывает глаза для той части нашей аудитории, которая не знает истинных причин февральского госпереворота и крушения Российской империи. А причины таковы – предательство элиты, глупость и сознательная работа по уничтожению России со стороны наших конкурентов, которые в тот момент были нашими временными союзниками», – отметил член Центрального совета партии «Справедливая Россия – За Правду», публицист Николай Стариков.

«Мысль о том, что февральский переворот был организован при участии Великобритании, до сих пор ясно не зафиксирована ни в наших учебниках, ни в фильмах, – продолжил собеседник. – Я в свое время написал книгу «1917. Разгадка «русской» революции». Ставя слово «русской» в кавычки, я намекаю на иностранное происхождение тех событий. Эта книга – короткий вариант того, что подробно, ярко и с полным количеством фактов сегодня рассказал митрополит Тихон. Мне хочется сказать ему за это огромное спасибо».

«Подобные исторические уроки и иллюстрации очень важны», – подчеркнул публицист. «На сегодняшний день наше общество и большая часть политической элиты начинают прозревать в отношении того, что происходит вокруг нас», – убежден собеседник.

«В 1991 году произошло то же самое – люди были обмануты теми же, кто разрушил Российскую империю в 1917 году, и на той же почве – звучат призывы отказаться от своей идеологии, армии и союзников. Отказ произошел, а дружбы не наступило. И наступить она наверняка вообще не может», – подытожил Стариков.

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» в среду завершился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Как отмечала «Газета.ру», данная картина рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших. Авторы рассуждают о том, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.