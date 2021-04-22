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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
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17:11
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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МИД после слов о «подрывной работе» России предложил ЕС заняться своими спецслужбами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы подрывной деятельности российских спецслужб, посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
«Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно – а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчет о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объеме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?» – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести FM».
Она призвала Брюссель прекратить «заниматься Россией, которая не является членом ЕС». «Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах», – добавила она.
Захарова также заявила, что разрушение отношений происходит не со стороны России. «Это разрушение происходит с их стороны. Где-то подтачивание, где-то размывание основ, а где-то это просто настоящая подрывная работа – то есть идет, к сожалению, многовекторное разрушение», – сказала она.
Ранее Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.
«Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Там отметили, что времени для восполнения такого значительного объема остается меньше, это означает, что «режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее».
С начала отопительного сезона из европейских ПХГ отобрали рекордные 66,4 млрд кубометров газа, В европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 апреля, остается газа на 28,7 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций.
«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter.
Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран – членов: где, сколько, что делают», – написала она в среду на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне Боррель поддержал высылку российских дипломатов из Чехии, призвал Россию «воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе» и предупредил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».
В среду фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Перед этим новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
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Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
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Жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России
У жителей Евросоюза, которые намерены приезжать в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС – прим. ВЗГЛЯД), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств», – цитирует Мамера ТАСС.
Он отметил, что «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны.
В Эстонии за неделю выявили 90 случаев побочных эффектов после прививок от COVID
В Эстонии в период с 12 по 18 апреля было зафиксировано более 90 случаев побочных эффектов от прививок против коронавируса, сообщил департамент лекарственных средств республики.
Больше всего побочных эффектов выявлено после прививки вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca – 54 случая. Среди пациентов, получивших вакцину производства компании Pfizer/BioNTech, был выявлен 31 случай, Moderna – шесть случаев, говорится на сайте департамента.
Три сообщения о серьезных побочных эффектах были связная с препаратом AstraZeneca, два – с вакциной Pfizer/BioNTech, уточняется в сообщении.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Греция отложила применение вакцины J&J
В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.
«Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ.
Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты».
Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он.
Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов.
9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
В Эстонии мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
В Эстонии 86-летний мужчина скончался после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech, сообщил Департамент лекарственных средств республики.
Мужчина умер от инфаркта миокарда на шестой после введения второй дозы вакцины. Смерти предшествовали нарушения вкусовой чувствительности и глотания, потливость, рвота и падение кровяного давления. Врач оценил связь смерти с вакциной как маловероятную, однако в департаменте считают, что обезвоживание пациента могло способствовать сердечной недостаточности и приступу, говорится на сайте ведомства.
На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован 31 случай побочных эффектов от вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, при этом у одного из пациентов возник отек гортани уже через семь минут после первой дозы вакцины, а другой упал в обморок и получил черепную травму на пятые сутки после прививки, отмечается в сообщении.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson
Тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
«Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», – передает ТАСС заявление европейского регулятора.
В EMA не стали выделять специфические риски от использования вакцины. При этом в агентстве подчеркнули, что преимущества препарата превышают риски от его применения.
Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США Питер Маркс сообщал, что причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов.
Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
Посол ЕС посетил МИД России
Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер во вторник посетил российское внешнеполитическое ведомство.
«Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о цели визита.
Дипломат провел в здании МИД на Смоленской площади полтора часа.
Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии
В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости».
Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00.
С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.
«Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис.
По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.
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