ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации

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21 апреля, среда | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу.
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Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал.
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.
«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО», – сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО в Twitter.
В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств-участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Резолюция была поддержана 46 государствами.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их единомышленники в ОЗХО используют площадку для безосновательных обвинений в адрес Сирии в применении химоружия.
Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО возложила ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти. ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом Россия никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски». Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.
Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных
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В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.
Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.
«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».
Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».
В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа
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Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
«В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».
Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
Российские суда начали стягиваться к месту укладки «Северного потока – 2»
Российские суда снабжения начали стягиваться к трубоукладчику «Академик Черский», который готовится к укладке участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic.
В непосредственной близости от трубоукладчика находятся суда «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери», передает ТАСС.
Координаты «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании, отмечается в сообщении.
В начале апреля «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2».
Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучительные нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Белого медведя-сироту в зоопарке Екатеринбурга убил мячик посетителя
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В екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, которому кинули в вольер детскую игрушку, сообщили в пресс-службе городского учреждения.
«Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», – цитирует сообщение зоопарка РИА «Новости».
Там добавили, что Умка родился в дикой природе и рано остался без матери, его подобрали у поселка Биллингс в Чукотском автономном округе, на него напала стая поселковых собак.
Он четыре месяца прожил в сарае, в апреле 1998 года его решили перевезти. Его доставили самолетом из Чукотки в Москву, после чего – на Урал, и Умка поселился в екатеринбургском зоопарке.
В мае 2020 года в Москве в возрасте 84 лет умер миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер.
Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом
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Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.
По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, следует из данных западных авианаблюдателей.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов, передает «Интерфакс».
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
Напомним, в воскресенье замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Продюсер рассказал о тяжелой депрессии Верки Сердючки
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году столкнулся с травлей, это вызвало у него глубочайшую депрессию, рассказал продюсер певца Андрей Разин.
По словам менеджера, перед выступлением на конкурсе «Евровидение» музыкант приехал к своей бабушке в деревню, чтобы отвлечься от всего и настроиться на участие в состязании. Тогда Данилко был совершенно счастливым человеком, передает «Вести.ru».
После конкурса, на котором артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, артист столкнулся с травлей, которая для его тонкой душевной организации оказалась слишком сложной. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye, что вызвало негатив у российской публики, рассказал Разин. После этого скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист впал в депрессию.
Также менеджер артиста опроверг появившуюся в сети информацию о том, что Данилко якобы серьезно болен. По его словам, музыкант занимается своими проблемами со сном и налаживает циркадные ритмы.
В ноябре 2019 года сообщалось, что у Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу.
Украина захотела увеличить объем транзита российского газа
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«Оператор ГТС Украины» готов предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. Газпрому только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», – цитирует РИА «Новости» Макогона.
По его словам, если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Напомним, в начале апреля Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны.
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