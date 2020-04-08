ОЗХО обвинила Дамаск в использовании химического оружия в 2017 году

Группа по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложила ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти, следует из доклада группы.

Утверждается, что вооруженные силы Сирии в марте 2017 года в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс применяли газ зарин и хлор, передает ТАСС.

ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. Россия никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Также сообщалось, что Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.