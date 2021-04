Центральной России пообещали климатические качели Синоптики рассказали о погоде в мае 19 апреля 2021, 16:35 Текст: Елизавета Булкина

В России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания, среднесуточная температура в большинстве регионов будет держаться в пределах климатической нормы, сообщили в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы. В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем», – передает РИА «Новости» слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. На Дальнем Востоке, по прогнозам синоптиков, температура будет соответствовать климатическим нормам для этого месяца. В среднем +5-10 градусов в ночные часы и +12-15 днем. «Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районов Якутии. Там среднесуточная температура ожидается до +10 градусов», – добавили в ведомстве. Росгидромет отмечает, что количество осадков будет в пределах нормы. «Определенный дефицит прогнозируем лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи», – рассказал Варакин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской России в ночь на среду ожидается мокрый снег, а температура воздуха понизится из-за влияния циклона.

Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России 18 апреля 2021, 23:07

Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности». «При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги 19 апреля 2021, 12:02

Фото: Michal Kamaryt/CTK/Gloal Look Press

Текст: Алина Назарова

Реакция Москвы на высылку Чехией 18 сотрудников российского посольства оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики. «Реакция российской стороны (на высылку дипломатов) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше (чешских) дипломатов (20). Я подготовил для премьер-министра (Чехии Андрея) Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его (а не общественность)», – отметил Гамачек, передает ТАСС. Он также сообщил, что среди 20 высланных из России сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла. «Самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую должна Чешская республика ответить», – заявил Гамачек, передает РИА «Новости». Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Чехия пожаловалась в НАТО на Россию 18 апреля 2021, 20:21 Текст: Елизавета Булкина

Прага намерена вынести на обсуждение на предстоящем во вторник заседании НАТО инцидент со взрывами в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы, заявил посол Чехии при Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский Чешскому радио. Дипломат уже информировал представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. «Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится во вторник, рассмотрение этого вопроса [инцидента в Врбетице]», – передает его слова ТАСС. Ландовский уже информировал в Брюсселе представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. Они, по словам посла, полностью поддержали действия Чехии по отношению к России. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Москва выслала 20 чешских дипломатов 18 апреля 2021, 21:42

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля, сообщили в МИДе. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут, передает РИА «Новости». «Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИДа по итогам визита чешского посла. Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии 18 апреля 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС. Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. В посольстве Чехии в Москве разрешено остаться пяти дипломатам 18 апреля 2021, 23:50

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов, сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18, передает ТАСС. Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. У российского посольства в Праге произошли беспорядки 18 апреля 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Стычка между участниками антироссийской акции и их противниками произошла у здания российского посольства в Праге, сообщило «Чешское телевидение». У стен посольства прошла акция представителей гражданской инициативы «Миллион моментов для демократии», которые выкрикивали антироссийские лозунги. Участники акции поддержали решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов, передает РИА «Новости». Позже к посольству подошла группа человек, которые решение Праги не одобрили. Между собравшимися началась драка. В результате был задержан один человек. В ночь на воскресенье хулиганы облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России в Чехии, их задержали сотрудники полиции. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко 18 апреля 2021, 17:16

Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США отрицают свою причастность к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», – передает его слова ТАСС. Говоря о задержании по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов оказать американскому гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», – сказал он. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. Чешские СМИ: Прага должна полностью пересмотреть свои отношения с Россией 19 апреля 2021, 11:18

Фото: Omelka Josef/CTK Photo/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Чешские СМИ, комментируя высылку российских дипломатов из Праги, пишут, что Чехии следует полностью пересмотреть отношения с Россией, и отмечают совпадение кризиса в отношениях двух стран с ухудшением в отношениях Москвы и Вашингтона. Так пишет обозреватель газеты Hospodarske noviny, информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny. «Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме … (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но … это все еще экспансионистский режим», – написал журналист. Газета E15В, свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – отмечает издание. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Захарова посоветовала Чехии не удивляться ответу России 19 апреля 2021, 14:12

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов, как ответная мера, была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат. Она также назвала действия Чехии в отношении России предательством своих же граждан. «Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно», – заявила Захарова. «Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере во многом – к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно – США и исповедует в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет», – сказала Захарова. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг. Немецкий эксперт: Антироссийские скандалы в европейских странах неслучайны 19 апреля 2021, 12:18

Фото: SHAMIL ZHUMATOV/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и состояние общей напряженности в Восточной Европе. «Думаю, Запад и Россия находятся в серьезной стадии конфронтации. Случилось это не одномоментно и не сейчас, просто конфронтация движется зигзагообразно – сначала градус напряженности снижается, затем снова повышается. При этом настоящей войны никто не хочет», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник отметил, что, с одной стороны, есть заявления президента США Джо Байдена о деэскалации в отношениях с Россией. С другой стороны, ситуация в Восточной Европе обостряется, подтверждением чего является серия скандалов, в которые втянуты российские дипломаты. Что касается Чехии, то она могла стать «воротами в Европу для российской вакцины». Более того, президент Милош Земан, который считается довольно лояльным в отношении России политиком, пока сдержанно реагирует на обостренную обстановку. «Такие скандалы почему-то происходят именно в тех странах, которые больше других готовы приблизиться к России. Возможно это не случайно?» – заметил Рар. Говоря о бенефициарах антироссийских настроений в Восточной Европе, Рар считает, что Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США. «Соединенным Штатам, конечно, выгодно держать Россию в слабом состоянии и ни в коем случае не допускать, чтобы Россия полноценно вернулась в высшую лигу мировой политики. Если оценивать политику США к России в целом, то она, безусловно, носит враждебный характер», – заключил собеседник. В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Позже в МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут. Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге. Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов. Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцам не понравилось требование украинского посла 19 апреля 2021, 03:52 Текст: Антон Антонов

Немецкие читатели ответили на слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в интервью изданию Welt am Sonntag потребовал от Германии добиться вступления его страны в НАТО. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Paul S. По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости». Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении. Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 18 апреля 2021, 21:30

Фото: кадр РИА «Новости».

Текст: Елизавета Булкина

Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. На видеозаписи видно, как Зенкович прибыл в Москву и спускается на эскалаторе в одном из аэропортов. Также на кадры попали его переговоры с Федутой на улице. Кроме того, на съемке ФСБ запечатлены переговоры Зенковича с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы, передает РИА «Новости». Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии намеревались на 25 лет люстрировать министров, работавших при Лукашенко. «Вообще наше предложение – всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25», – сказал Зенкович. Операция по задержанию Зенковича прошла днем. Видно, как сотрудники ФСБ усаживают юриста в служебный автомобиль. Федута был задержан в тот же день, но в другом месте. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. Задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Также он заявил о связи Зенковича с американскими спецслужбами. Премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС 18 апреля 2021, 22:43

Фото: Petr Adamek/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Росатому, вероятно, откажут в допуске к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Он полагает, что российская госкорпорация «не должна быть допущена». Бабиш предположил, что кабмин Чехии примет соответствующее решение, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение. Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Отметим, что ряд политических сил в Чехии, а также США добиваются того, чтобы Росатом не участвовал в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.