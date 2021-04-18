Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято

Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.

Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков.

Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.

В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.