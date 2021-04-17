Захарова назвала киевский режим «импортной антиукраинской голограммой»

Киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила высказыание президента Украины Владимира Зеленского о том, что безопасность Киева в долгосрочной перспективе может гарантировать только вступление в НАТО, и новость о том, что Канада (страна-основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан – одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», - написала Захарова в Facebook.

Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.