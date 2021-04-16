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Украинские силовики 29 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе
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Украинские силовики 29 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что «всего в течение недели вооруженные формирования Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня», передает РИА «Новости».
До этого в ЛНР заявили, что в период со 2 по 9 апреля зафиксировали 18 обстрелов со стороны украинских силовиков.
Украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу.
Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.
«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время, она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии, я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».
Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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СК возбудил дело после гибели мужчины при обстреле Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города, сообщило ведомство.
По информации следователей, в ночь на 15 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецка, расположенные в районе улицы Новороссийской. Обстрел, полагает следствие, «был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», говорится на сайте СК.
Уточняется, что украинские силовики применили стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Погибший в момент обстрела находился в квартире жилого дома. Как отметили в ведомстве, «военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины», нарушив Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц силовых структур Украины, причастных к преступлению.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.
Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.
«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.
В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.
Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»
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«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.
«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.
«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.
«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.
Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.
При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.
«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.
Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
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РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
Одессит высмеял заявления Киева о «нападении России» ради воды для Крыма
Бывший антимайдановец, переехавший в Крым после событий в Одессе 2014 года, высмеял заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.
«Ну, во-первых, провокации и теракты на границе с Крымом регулярно пытается устроить Украина, и это всем прекрасно известно. Достаточно вспомнить подрывы ЛЭП в 2014 году, продуктовую и водную блокаду. Это не говоря о тех терактах, которые удалось предотвратить ФСБ», – отметил собеседник ФАН.
Комментируя заявления о «вторжении» ради захвата «великой украинской дамбы», антимайдановец напомнил, что войны уже не ведутся на мушкетах и плотными построениями, как при Наполеоне. «Вторгаться на вражескую территорию крупными соединениями для поражения штучного объекта уже не нужно. Сейчас для разрушения этого «чуда свидомой инженерии» достаточно случайного попадания одной ракеты «Калибр», – отметил он.
Кроме того, антимайдановец напомнил, что в 2014 году Украина неоднократно обстреливала территорию России тяжелой артиллерией. В частности, атаке подвергались приграничные лагеря с беженцами из Донбасса.
Ранее Таран во время выступления в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе заявил, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. Кроме того, Таран сказал, что от ВС России якобы стоит ждать серьезных военных провокаций в 2021 году.
Одновременно Таран заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу
Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Москву к тому же, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», – заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого обнародовал офис украинского лидера.
Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.
По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости».
«Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
ВСУ вновь обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР
Военные Украины открыли огонь из гранатометов по подконтрольному Луганской народной республике поселку Золотое-5, заявил официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.
«С начала текущих суток боевики 92-й бригады продолжили обстрел населенного пункта Золотое-5 из ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7), подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия», – передает слова Осадчего РИА «Новости».
По словам представителя ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику на территориях, подконтрольных Киеву. В частности, рядом с населенным пунктом Золотое и в районе поселка Трехизбенка замечена бронетехника ВСУ.
Накануне в ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков.
В четверг специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала всплеск огневой активности в Донбассе.
В ДНР завели дело из-за гибели мужчины после обстрела в Донбассе
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье «теракт» после того, как украинские силовики обстреляли Донецк, в результате чего погиб мирный житель, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Генеральная прокуратура ДНР расследует уголовное дело по факту смертельного ранения мужчины в Киевском районе Донецка, полученного в результате обстрела ВСУ», – говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, дело возбуждено по статье «теракт» в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины, а также подчиненных ему по службе военнослужащих. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.
ВСУ начали скрывать от ОБСЕ места с техникой в Донбассе под знаками «мины»
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещаются запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Представитель пресс-службы народной милиции сообщил, что «командованием 59-й бригады (ВС Украины) отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения», передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.
«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту», – добавил представитель пресс-службы.
По его словам, для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заключил он.
Ранее ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
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Песков назвал важным донести до Зеленского тезис о прекращении огня в Донбассе
Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Весьма, весьма и весьма эффективно может способствовать. Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров Зеленского с Макроном и сможет ли встреча лидеров двух стран поспособствовать нормализации ситуации на востоке Украины.
Песков отметил, что также эта встреча «стала бы очень хорошим поводом для того, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и вспомнить, что его необходимо выполнять».
В то же время он заявил, что российские власти не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и будут внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения. «Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным украинских СМИ, к переговорам президентов двух стран может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.