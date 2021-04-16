Песков назвал важным донести до Зеленского тезис о прекращении огня в Донбассе

Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Весьма, весьма и весьма эффективно может способствовать. Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров Зеленского с Макроном и сможет ли встреча лидеров двух стран поспособствовать нормализации ситуации на востоке Украины.

Песков отметил, что также эта встреча «стала бы очень хорошим поводом для того, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и вспомнить, что его необходимо выполнять».

В то же время он заявил, что российские власти не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и будут внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения. «Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным украинских СМИ, к переговорам президентов двух стран может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.