Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.8 комментариев
Паралимпийский урок для ветеранов прошел в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске состоялся паралимпийский урок для участников «Кубка Защитников Отечества», где ветеранов приветствовали известные спортсмены и эксперты в области паралимпийского спорта.
Фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России провели паралимпийский урок в Ханты-Мансийске в рамках «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта, сообщается в Telegram-канале фонда «Защитники Отечества». На мероприятии участников приветствовали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и Михаил Артамонов из фонда «Защитники Отечества».
Информационное занятие провели четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов, амбассадор проекта «Мы вместе. Спорт» Владимир Каманцев, чемпион «Кубка Защитников Отечества» Рустам Сайфуллин и лауреат спортивной премии Дмитрий Селянин. Они рассказали о паралимпийских видах спорта и ценностях, а также поделились опытом реабилитации через спорт.
Зарипов отметил: «Сегодня вокруг ветеранов спецоперации собралась большая команда единомышленников. У каждого спортсмена своя история и свой путь. Мы – самые сильные в мире и такими остаемся, поэтому я уверен, что мы преодолеем все невзгоды и будем завоевывать золотые медали».
Также сообщается, что в рамках «Кубка Защитников Отечества» начался турнир по следж-хоккею с участием 15 команд ветеранов. Татарстанская команда победила сборную Челябинской области. Динар Нургатин, участник из Татарстана, подчеркнул важность участия в таких соревнованиях, а его товарищ Айнур Ягудин отметил значимость физической активности для реабилитации. Никита Поляков из Челябинской области заявил, что, несмотря на поражение, соревнования подарили ему много положительных эмоций.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске стартовал первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта, в котором примут участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.