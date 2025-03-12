Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта стартовал в Ханты-Мансийске

Tекст: Валерия Городецкая

Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта пройдет с 12 по 18 марта, передает ТАСС. В состязаниях примут участие ветераны специальной военной операции. Более 300 участников из 60 регионов России будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

По словам статс-секретаря – замглавы Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, защитники активно участвуют в жизни общества, и спорт является ярким примером их активности. «Мы много раз видели, как ветераны благодаря спортивным занятиям возвращались в мирную жизнь», – заявила она, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют реабилитации военнослужащих, улучшая их моральное и физическое состояние.

Погодные условия в Ханты-Мансийске, как ожидается, будут благоприятными, несмотря на плюсовую температуру. В «Юграмегаспорте» уверены, что соревнования не пострадают благодаря использованию снежной пушки. Также для участников предусмотрена культурная программа, включающая посещение культурно-туристического комплекса «Археопарк» и матча хоккейного клуба «Югра».

Мероприятие проводится фондом «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России. Предыдущие этапы Кубка включали различные дисциплины, такие как пулевая стрельба и волейбол сидя.