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Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу
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Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Москву к тому же, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», – заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого обнародовал офис украинского лидера.
Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства
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Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.
«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.
Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».
Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила
Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма
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Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».
Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».
По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».
Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он.
По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».
Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.
В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
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Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов
Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.
Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.