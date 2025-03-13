  • Новость часаПутин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации
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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    13 марта 2025, 21:48 • Новости дня

    Послы ЕС не уговорили Венгрию на продление санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские послы не смогли привести веские аргументы, чтобы убедить венгерскую сторону продлить индивидуальные антироссийские санкции, пишут европейские СМИ.

    Решение отложено до 14 марта, это последний день перед истечением срока действия рестрикций, передает ТАСС со ссылкой на брюссельский портал Euractiv.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика смогла пройти адаптацию к санкциям, она показывает уверенный рост.

    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    12 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»

    Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»

    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.

    «Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

    По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».

    Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    12 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Консультант Джорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии

    Антон Писароглу выдвинул свою кандидатуру в президенты Румынии после недопуска Джорджеску к выборам

    Консультант Джорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Конституционный суд Румынии окончательно отказал Джорджеску в участии в президентских выборах, что побудило Антона Писароглу, консультанта Джорджеску, объявить о своем выдвижении на пост президента, собрав более 100 тыс. подписей.

    Конституционный суд Румынии во вторник подтвердил недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам, отклонив все его жалобы. Об этом сообщает Digi24. Джорджеску охарактеризовал это решение как «удар по демократии», призывая своих сторонников сохранять верность идеалам свободы.

    После этого Антон Писароглу, консультант Джорджеску, объявил о своем намерении участвовать в выборах. В своем заявлении он подчеркнул, что не является заменой Джорджеску, поскольку считает его «незаменимым». Писароглу заявил, что его главная цель – провести свободные выборы под международным контролем, с привлечением наблюдателей и поддержкой стратегических партнеров.

    Писароглу уже собрал более 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Он также отметил, что его выдвижение ориентировано на восстановление доверия к демократии в Румынии и улучшение международного имиджа страны.

    Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы, где лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску с 22,94% голосов, однако впоследствии Конституционный суд аннулировал их результаты из-за выявленных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, что вызвало реакцию самого Джорджеску, который назвал это решение ударом по демократии и предупредил о его последствиях для мирового сообщества. Илон Маск выразил недовольство данным решением, назвав его «безумием».

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    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    12 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует ввести «быстрые и соразмерные контрмеры» в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС, следует из заявления Еврокомиссии.

    Еврокомиссия (ЕК) намерена принять ответные меры на введение США новых пошлин на сталь и алюминий , затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагается, что контрмеры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

    В Еврокомиссии отметили, что ответные меры ЕС могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов. При этом в ЕК подчеркнули, что готовы отменить ответные меры «в любой момент» при условии достижения договоренности с Вашингтоном.

    Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

    Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

    Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.

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    11 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу о «сложных решениях» по вооружению

    Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»

    Tекст: Вера Басилая

    Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».

    Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.

    Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.

    Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    11 марта 2025, 20:40 • Новости дня
    Еврокомиссар: ЕС не хватает тысяч танков и оружия для обороны

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о колоссальных провалах обороны ЕС и нехватке средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил на сессии Европарламента в Страсбурге с заявлением о катастрофической ситуации в обороне Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Европе не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин и артиллерийских орудий. По его словам, для обеспечения необходимого уровня безопасности и защиты европейцев потребуется минимум 500 млрд евро только на эти виды вооружений.

    Кубилюс также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо инвестировать сотни миллиардов евро в системы противовоздушной обороны, космическую оборону и военную мобильность. Это обусловлено стремительным ухудшением ситуации в области безопасности и необходимостью усилить оборонные возможности стран-членов ЕС.

    Еврокомиссар заявил, что страны ЕС должны в ближайшее время начать массовые инвестиции в оборону, чтобы компенсировать существующие недостатки. Кубилюс особо отметил, что пропасть между имеющимися ресурсами и тем, что нужно для защиты европейцев, является критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе использования французского ядерного оружия для защиты Европейского союза, отметив необходимость публичных дебатов по этому вопросу.

    Экс-министр обороны Британии Майкл Хезелтайн заявил о необходимости для Европы создать свою оборонную структуру, если НАТО станет недоступным для региона, и призвал провести критический анализ обороны.

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    12 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Додик запланировал провести встречу с высшими представителями России

    Додик попросит РФ поднять в Совбезе ООН вопрос о завершении миссии EUFOR Althea

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует обратиться к России с просьбой о поддержке в Совбезе ООН по вопросу прекращения военной операции EUFOR Althea, которая, по его мнению, нарушает мандат.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о планах провести в ближайшие дни встречу на высоком уровне с представителями России, передает ТАСС.

    Основной темой обсуждения станет просьба к Москве поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о прекращении операции EUFOR Althea. Додик утверждает, что миссия злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам в Боснии и Герцеговине.

    По словам Додика, он намерен просить российскую сторону о наложении вето на продолжение миссии EUFOR Althea. «В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить "Алтею", теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

    Додик также подчеркнул, что считает введение сил EUFOR Althea в страну угрозой для сербского населения. По его мнению, операция проводится по просьбе Сараево и не соответствует интересам сербов в регионе. Встреча с российскими представителями будет направлена на поиск решения, которое обеспечит защиту интересов Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к укреплению позиции России на международной арене.

    Боснийским хорватам, по его мнению, следует вернуться к идее своего непризнанного государственного образования Герцег-Босна, которое прекратило существование после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году.

    Замглавы правительства Сербии Александр Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской Милорада Додика и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.

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    11 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине

    Лавров заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, подчеркнув важность участия ОБСЕ в этом процессе.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщает ТАСС. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине. Лавров отметил, что Россия готова к переговорам, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.

    В рамках пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил: «Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине. Наша позиция ясна. Президент Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам».

    Кроме того, Лавров обсудил с Синирлиоглу вопрос участия ОБСЕ в новой архитектуре евразийской безопасности. В частности, внимание уделялось адаптации организации к современным геополитическим реалиям. Министр подчеркнул, что ОБСЕ может стать важной частью этой новой системы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, как заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    13 марта 2025, 13:55 • Новости дня
    Захарова: Миротворцы ЕС на Украине будут означать вовлечение в конфликт с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Появление миротворческого контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что подобные действия будут обозначать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Россией, и на это Россия будет «реагировать всеми имеющимися средствами».

    Глава МИД Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

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    13 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Россия расширила список невъездных граждан ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва расширила список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на санкции Европейского союза, объявленные в годовщину начала специальной военной операции, заявили в российском МИД.

    МИД России заявил о расширении списка лиц, которым запрещен въезд в страну, как ответ на новый, шестнадцатый по счету, пакет санкций Европейского союза. Как говорится в заявлении на сайте дипведомства, эти меры направлены против представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, поддерживающих Украину и занимающихся деятельностью, нарушающей территориальную целостность России.

    В список также включены граждане ЕС, ответственные за военную помощь Украине, создание трибунала по делам российских должностных лиц и конфискацию российских активов. Под запрет попали и те, кто содействовал введению санкций против России и пытался ухудшить ее отношения с другими странами.

    МИД России подчеркнул, что действия, направленные против Российской Федерации, не останутся без последствий. Россия намерена продолжать защищать свои национальные интересы и добиваться нового справедливого мирового порядка, не подаваясь на давление со стороны Европейского союза.

    Напомним, в новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным.

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    13 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в провоцировании войны

    Захарова обвинила ЕС в милитаризации Европы для провоцирования войны

    Tекст: Вера Басилая

    План милитаризации Европы, принятый саммитом Евросоюза, направлен на провоцирование войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выступила с заявлением о том, что план милитаризации Европы, принятый на саммите ЕС, направлен на провоцирование войны. По ее мнению, быстрые темпы наращивания военной мощи в европейских странах, которые сталкиваются с экономическими трудностями, ведут к дестабилизации ситуации и могут быть расценены как шаг к разжиганию войны на континенте, передает ТАСС.

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

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