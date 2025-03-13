Послы ЕС не уговорили Венгрию на продление санкций против России

Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»
Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.
Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».
Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.
Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.
Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».
Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.