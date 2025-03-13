Песков: Россия адаптировалась к санкциям

Tекст: Алексей Дегтярев

«Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет», – сказал Песков в ответ на вопрос, отмены каких санкций Москва планирует добиваться в первую очередь, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все антироссийские санкции незаконны, они все должны быть отменены.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе урегулирования украинского конфликта может быть затронут вопрос об ослаблении санкций ЕС против России.