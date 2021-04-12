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Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Украины
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Россия предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Польский политолог предсказал два исхода вооруженного конфликта на Украине
Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, заявил польский политолог Мацей Вишневский.
По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
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Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17
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Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины.
Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС.
При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости».
РЕН ТВ напоминает, что когда Россия передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ.
17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена.
Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости».
Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».
Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича объявили украинцами
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На Украине историки и филологи утверждают, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
Как утверждает 24tv.ua, украинские специалисты заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем. Родился богатырь, по их мнению, в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. Алешу Поповича, как утверждается, звали Олешко – это, по мнению украинских исследователей, был рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова.
Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода, передает РИА «Новости».
Как заявили украинские исследователи, былины об украинских богатырях передавались «из уст в уста», но Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе героев.
Уже не первый год Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Например, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского и других известных людей. На Украине заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами». Кроме того, на Украине существует целый разряд литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины
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Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом.
«Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram.
Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира.
Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными».
«В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он.
Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент.
В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.
На Украине исключили возможность наступления в Донбассе
Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель.
«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – передает РИА «Новости» слова Мендель в эфире телеканала «Дом».
По словам Мендель, в Киеве есть «стойкое убеждение», что к миру должны вести только переговоры. «Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», – добавила пресс-секретарь.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной
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Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости».
Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.
Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.
Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.
В России пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией
Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба.
«На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС.
Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник.
В Госдуме ответили на заявление экс-представителя НАТО о Крыме
Заявления бывшего представителя НАТО Гарри Табаха о возвращении Крыма в состав Украины демонстрирует у него «полное отсутствие политической интуиции», считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Все эти факторы говорят о том, что и коллективный Запад и Украина бессильны что-либо изменить и противопоставить абсолютно честной международной политике, которую ведет сегодня Россия», – передает слова парламентария RT.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В Кремле призвали Киев проявить политическую мудрость в отношении Донбасса
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Кремль надеется, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет», – передает его слова ТАСС.
Песков также отметил важность заботы об интересах русскоговорящего населения на юго-востоке Украины. «Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках [Донбасса], – особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством», – сказал представитель Кремля.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Украина порадовалась «мощному сигналу солидарности»
Киев «получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров», заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Николенко заявил в Facebook, что «все больше» государств выражают «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности».
Сообщается, что глава МИД Украины за 11 дней провел 16 телефонных переговоров с коллегами из Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции и Швеции, а также с представителями ЕС и ОБСЕ.
Николенко отметил, что о «солидарности с Украиной твердо заявили» главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии, НАТО также выразило поддержку, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за незнание английского языка
Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель упрекнули в незнании английского языка после того, как она разместила комментарий с хештегом «Нет гражданской войне на Украине».
Мендель написала под постом пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Алексея Курки NoCivilWar in Ukraine касаемо трактовок конфликта в Донбассе. Пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка, сообщает портал «Обозреватель».
Бывший журналист и депутат Сергей Высоцкий объяснил, что эта фраза в переводе означает «нет гражданской войне». Однако из контекста понятно, что имеется в виду «не гражданская война», а это будет звучать как Not Civil War.
«Господи, Юля! No Civil War – это «нет гражданской войне»! Если вы хотели сказать «не гражданская война», то стоит как минимум написать Not Civil War!» – обратился депутат к пресс-секретарю Зеленского.
«Это просто эпично», – прокомментировал Vitalii Moroz.
«Это просто украинский английский», – пошутила Людмила Маркиз, проведя аналогию с недавним высказыванием Мендель об «украинском русском» языке.
Некоторые вступились за Мендель и предположили, что NoCivilWar является сокращением фразы There is no civil war in Ukraine – «на Украине нет гражданской войны».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.
Напомним, накануне Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Киев заявил о направлении России запроса по ситуации на границе
Украинский МИД заявил, что направил Москве запрос по ситуации на границе якобы из-за роста военного присутствия, и утверждает, что российская сторона отказалась предоставлять разъяснения.
«7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В украинском МИД утверждают, что российская сторона отказалась предоставлять информацию в соответствии с запросом, заявив, что «не ведет такой деятельности».
Тем временем пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель исключила возможность наступления в Донбассе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак также опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции
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Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции, Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято.
«Пусть себе летают, сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – она на низком уровне», – говорит Онищенко.
Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим».
«Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие, подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог.
Кроме того, депутат напоминает, что в России также достаточно много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко.
Он отмечает, что, при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха.
Восьмого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза.
Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
«Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель.
Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе.