Эксперт объяснила изменения в правилах использования маткапитала

Сертификат на маткапитал может быть оформлен без заявления, он придет в электронном виде в личный кабинет родителя на портале госуслуг, рассказала юрист Людмила Александрова.

«С 15 апреля 2020 года сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении (усыновлении) ребенка. Пенсионный фонд пришлет электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг», – цитирует ее слова телеканал «360».

Также она рассказала, что теперь родители могут в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. Если за шесть месяцев решение не будет принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.

Александрова добавила, что при желании направить средства на накопительную часть пенсии нужно обратиться с заявлением в отделение фонда или МФЦ. Также у матери появилась возможность отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, если она захотела направить маткапитал на другие цели, после этого ей необходимо за полгода написать новое заявление. Юрист отметила, что в случае, если мать ребенка не определиться за шесть месяцев с тем, куда она потратит деньги и не подаст новое заявление, деньги в течение трех месяцев переведут на накопительную часть пенсии матери.

В субботу вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет, в частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.