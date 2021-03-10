Голикова поручила усовершенствовать условия распоряжения маткапиталом

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет, в частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, следует из ее поручения по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В документе указывается, что «Минпросвещения при участии Минюста России, Рособрнадзора, Департамента труда и социальной защиты города Москвы, членов и экспертов секции совета «Семья, материнство и детство» проработать предложения по совершенствованию защиты имущественных прав несовершеннолетних, в том числе при внесении необходимых изменений в нормативные правовые акты», передает ТАСС.

В частности, должны быть определены критерии минимального размера сделки, разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками в случае выгоды ребенка, а также усовершенствован механизм защиты имущественных прав ребенка при реализации средств материнского капитала.

Также необходимо регламентировать порядок залога и отчуждения долей детей в жилых помещениях, приобретенных с использованием средств маткапитала, и определить порядок контроля за исполнением обязательств по наделению ребенка долей в квартире «с целью исключения злоупотребления средствами материнского капитала».

Срок выполнения поручения – 1 августа 2021 года.

Напомним, государственная программа материнского капитала действует с 2007 года. С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 тыс. 882 рублей на первого ребенка и 639 тыс. 432 рублей – на второго.

Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

Ранее сообщалось, что в России упростили правила использования маткапитала.