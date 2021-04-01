Лайма Вайкуле раскрыла секрет сохранения стройной фигуры

Певица Лайма Вайкуле рассказала об основах своего рациона и раскрыла, какие ухищрения помогают ей быстро сбрасывать лишний вес.

По словам певицы, большую часть времени она ест все, в том числе мучные продукты. Исключение составляет лишь мясо, от употребления которого певица отказалась уже давно. Однако, чтобы держать себя в форме Вайкуле периодически практикует голодание.

«Ты ешь все, что тебе вздумается. А потом зашиваешь рот на месяц. Я в такие дни сижу на рисе, на воде. Потом еды становится настолько мало, что ты ешь просто для того, чтобы выжить», – передает ее слова Woman.ru.

При этом голодает Вайкуле в специализированных клиниках и под присмотром врачей. Но к такой практике артистка прибегает редко, поскольку для выступлений ей нужны силы, признается она. Певица пояснила, что ничего не ест в течение 12 дней и пьет только воду. По мнению Вайкуле, такое голодание помогает сбросить лишний вес и очистить организм.

Однако и в обычной жизни певица придерживается правильного питания. Она предпочитает есть только экологически чистые продукты, начинает и заканчивает день чашкой чая с медом и лимоном и ничего не ест за два-три часа до сна. Кроме того, Вайкуле исключила из своего рациона красное мясо и жиры животного происхождения.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что для того, чтобы похудеть, человеку необходимо начать «с головы» и перестроить свой образ жизни.