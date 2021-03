Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично Диетолог посоветовал начинать худеть «с головы» 28 марта 2021, 15:35 Текст: Елена Мирошниченко

Для того, чтобы похудеть, человеку необходимо начать «с головы» и перестроить свой образ жизни, считает диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Эксперт считает, что худые люди более подвижны, шустрее и имеют структурированную жизнь. При этом, человек не всегда может самостоятельно похудеть, поэтому некоторые прибегают к хирургическому вмешательству. Об этом он рассказал телеканалу «360». При этом врач подчеркнул, что бариатрическую операцию стоит делать при третьей или четвертой степени ожирения. «Она действует безотказно. Мы оперируем желудок, после этого пищевое поведение или становится невозможным, или становится ненужным, то есть человек физически не может много съесть», – объяснил принцип операции диетолог. Также он отметил, что темпы сброса веса бывают разные, и в любом случае на первом месте стоит состояние здоровья. Гинзбург подчеркнул, что в месяц можно скидывать не больше двух килограммов веса. При этом, по мнению эксперта, людям часто не хватает силы воли, чтобы добиться результатов, в этом случаю необходимо работать комплексно. Ранее психолог рассказала, как бороться с перееданием на фоне стресса.

Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась 28 марта 2021, 05:59

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии. «К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости». Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки». Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки. Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые. Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем 27 марта 2021, 16:54

Фото: Bayhaluk/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины. «Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – сообщает «АрмияInform», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами. Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L. Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Китай решил ввести ответные санкции в отношении США и Канады 27 марта 2021, 16:42

Фото: imago-images/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в заявлении МИД КНР. «США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга», – приводит РИА «Новости» заявление министерства. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны» 27 марта 2021, 17:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков. «Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» . По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям. В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции. В США Китай обвинили в отказе от западных брендов 27 марта 2021, 17:51 Текст: Ксения Панькова

Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер. По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости». Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом. «Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер. В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам 27 марта 2021, 16:50 Текст: Ксения Панькова

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили в пятницу ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Визит прошел после появления сообщений в соцсетях, в которых утверждалось, что администрация колонии якобы не реагирует на жалобы блогера на боль в ноге. «Мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания» – сообщил «Газете.ru» председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов. По его словам, Навальный сообщил, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. При этом осужденный продолжает ходить самостоятельно, отметил Куликов. Он также подчеркнул, что других пожеланий высказано не было. «Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», – добавил представитель ОНК. Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными» 28 марта 2021, 04:32

Фото: Dwi Anoraganingrum/

Geisler-Fotopress/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС. «Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение. Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами 28 марта 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, сообщило издание Bild am Sonntag. Как сообщает издание, с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016), передает РИА «Новости». По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Рогозин оценил идею Маска по терраформированию Марса 27 марта 2021, 16:20 Текст: Вера Басилая

Призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для вывода в космос ядерного оружия, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя предложение Илона Маска сбросить на Марс термоядерные заряды. «Тот, кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю. Причем навсегда», – написал Рогозин в своем Telegram. В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов. Терраформирование Марса – гипотетический процесс, в ходе которого марсианский климат, поверхность и другие характеристики планеты должны быть последовательно изменены с целью сделать большие пространства на поверхности Марса более пригодными для человеческой жизни, таким образом, облегчая колонизацию планеты, а также делая эту колонизацию гораздо более безопасной и устойчивой. Ранее Маск заверил, что космические корабли Starship компании Space X долетят до Марса задолго до 2030 года. Напомним, инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин спрогнозировал появление города-миллионника на Марсе. Пушков оценил эффективность санкций Китая против США 28 марта 2021, 01:33

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера – бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Напомним, 26 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена. Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев 28 марта 2021, 00:54

Фото: Paul Quayle/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya. «Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС. Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель». Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных. Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь. Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 27 марта 2021, 19:08

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей. В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36), передает ТАСС. Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола). Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды. Россияне одержали две победы в двух играх и в следующем матче сыграют 30 марта на выезде с командой Словакии. Словенцы в этот же день сыграют в гостях с командой Кипра, передает РИА «Новости». Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее сборная России по футболу обыграла Мальту со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру 28 марта 2021, 12:30 Текст: Елена Мирошниченко

В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области. «По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии. Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Россиянам пообещали «персиковое» лето 28 марта 2021, 09:30

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец. Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 28 марта 2021, 04:56

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости». Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он. Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.